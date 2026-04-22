泳兒入行20年首自導自演MV　借酒入戲爆喊一Take過：喊到眼剩半隻

泳兒（Vincy）今日（22日）推出全新廣東作品《散光》，繼續發揮她拿手的慘情歌功力。不過今次Vincy不止得唱，她更仲首次挑戰做MV導演，跟Sheng聯合執導，自己做埋女主角，導、演一手包辦。

泳兒導、演一手包辦。（公關提供）

借酒入戲「真材實料」爆喊

MV中Vincy有爆喊情節，她透露這場喊戲「真材實料」，「真喊，爆喊，一take過！當日全日都有準備定情緒，喊之前都有飲少量酒精幫助投入。」又笑言：「因為我知道每次唱《純情有罪》都會喊，如果要拍爆喊嗰個鏡頭，係一定要唱呢隻歌，或者好Focus就係諗緊歌詞，所以應該都OK啩，我都喊到而家隻眼得番半隻。」

MV中Vincy爆喊情節一take過。（公關提供）

泳兒借酒入戲。（公關提供）

黃偉文細膩操刀20周年心聲

《散光》由迪子作曲、黃偉文（Wyman）填詞、蘇道哲編曲及監製。Vincy透露今次同Wyman傾過，想擺啲關於自己入行20年嘅感受入歌詞，結果Wyman寫了一句「有誰來愛我 再廿年 亦有機會 抽中我」，歌名呼應Vincy以往的作品，同時巧妙扣連出道二十年的節點。

《散光》由迪子作曲、黃偉文（Wyman）填詞、蘇道哲編曲及監製。（公關提供）

以「散光」喻愛情之盲目

Vincy亦親自解畫《散光》的意思，「其實係想借用人眼睛有『散光』呢個狀態，睇嘢睇得好唔清楚，所有嘢本身係好有瑕疵，但係就因為睇唔清楚，就覺得佢好靚，比喻喺愛情路上，可能都會因為睇唔清楚，而揀咗一啲本身其實可能唔啱嘅人，但你就以為原來佢啱、好完美。」她還提到歌詞「你是誰 重要麼 難受早已過」，想起以前的不開心事，但已成過去，「啱啱入行，廿年前，所有嘢都係好美好，當你人經歷多咗嘅時候，你就會覺得呢個世界唔係所有嘢都好似你細細個嗰陣時睇得咁完美，但呢個都係一個成長嘅過程。」