王嘉爾墨西哥開騷引近兩萬粉絲到場朝聖　完騷後亢奮開Live寵粉

王嘉爾《MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2026–2027》於拉丁美洲震撼開唱，首站登陸墨西哥城，獲近兩萬名粉絲到場朝聖逼爆場館，整晚齊聲合唱、大聲呼喊Jackson名字，現場氣氛非一般熾熱，High爆氛圍點燃Jackson的情緒，除了以完美的舞台表演回饋粉絲，深受感動的他更在台上激動落淚！



王嘉爾《MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會 2026–2027》於拉丁美洲震撼開唱。（公關提供）

王嘉爾全力備戰墨西哥演唱會

對墨西哥城一向有情結，多次在訪問中表示非常期待重返當地開唱的Jackson，為了以最佳狀態演出，他騒前騷後一日做Gym合共4次。Jackson完騷後亢奮心情持續，久久未能平復，還開Live與粉絲交流講感受，寵粉無極限的作風由舞台延伸到騷後，在直播中，Jackson搞笑抱怨去下一站巴西的九小時機程太長，而第二度登上墨西哥城的舞台，演出大功告成，為拉丁美洲巡唱打響頭炮，Jackson難掩喜悅，表示會食拉麵奬勵自己，還會在酒店房泡熱水浴、看看電影輕鬆一下！

王嘉爾全力備戰墨西哥演唱會。（公關提供）

王嘉爾巡演反響強烈

墨西哥城一站這股熱烈迴響足見Jackson日漸攀升的全球影響力，以及與拉丁美洲觀眾之間深厚的連結。本次巡唱將陸續走訪巴西、智利，最終登陸里約熱內盧，寫下歷史里程碑 —Jackson將成為首位在該城市舉辦個人演唱會的亞洲藝人。

王嘉爾巡演反應強烈。（公關提供）

王嘉爾墨西哥完騷啟程巴西

完成精彩絕倫的墨西哥城演出之後，Jackson帶著愉快的心情馬不停蹄出發巴西，獲大批粉絲熱情歡送！狀態大勇的Jackson已急不及待以好音樂、正舞台征服全球觀眾，繼續帶領樂迷展開這場探索內心的音樂旅程！