王嘉爾再創歷史　首位華人歌手登墨西哥 Tecate Pa’l Norte音樂節

當地時間2026年3月27日 — 全球藝人王嘉爾登上 Tecate Pa’l Norte 音樂節舞台。作為墨西哥及整個拉丁美洲規模最大、最具影響力的音樂節之一，Jackson於當地時間晚上帶來長達一小時的精彩演出。



Jackson 作為首位獲邀踏上該音樂節台板演出的華人歌手，在國際音樂舞台上持續提升影響力。同時，Jackson先後兩張個人專輯《MAGICMAN》和《MAGICMAN 2》連續打入 Billboard 200 專輯榜前15名。今次墨西哥舞台曲目精選了 《GBAD》, 《Access》, 《Let Loose》, 《BUCK》等主打作品，加上Jackson 攜手Kinjaz精心編舞與特別的燈光與舞台設計，為觀眾帶來非一般的視覺效果和現場體驗。

王嘉爾 Jackson 創造歷史！（公關照片）

王嘉爾在墨西哥蒙特雷登上Tecate Pa’l Norte 音樂節舞台帶來震撼演出。（公關提供）

《MAGICMAN 2》巡演多倫多、墨西哥城售罄

這場表演亦呼應其即將展開的《MAGICMAN 2》世界巡迴演唱會，巡演將於北美及拉丁美洲持續進行，多倫多及墨西哥城場次的門票已正式售罄。而此巡演自從於亞洲率先開跑，已橫跨五大區域，在多個市場引來熱烈迴響。

現場歌迷狂熱。（公關提供）