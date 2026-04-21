王嘉爾TEAM WANG design新章！以中性色譜+金屬細節重塑美學秩序

王嘉爾（Jackson Wang）的個人時裝品牌 TEAM WANG design 在去年12月推出 COOKIES 系列第六章 “ACCEPTANCE” 後，再度迎來全新篇章 —— COOKIES 7 “RESET”。系列以全金屬紐扣貫穿設計，成為視覺與功能的核心符號；統一的金屬元素突顯重量感，並以煙灰、砂石、深苔等低飽和中性色調，營造克制冷靜的氛圍，強化整體秩序感。服裝輪廓介於正式與日常之間，透過精準剪裁與一致細節邏輯，避免過度誇張或矯飾，確保極高的日常可穿性。



RESET 系列承載王嘉爾的個人成長軌跡與認知轉折。若上一章 “ACCEPTANCE” 著重於接納恐懼與遺憾，RESET 則進一步將焦點放在對既有感知的重新定位，更著重於內在秩序的重組，透過克制的視覺表達，呈現品牌在成長階段對自我認知的全新詮釋。

今次系列色調上以一組被刻意稀釋的中性色調作為整體根基，包括煙灰色、砂石色、深苔色、深褐色、灰褐色與卡其色，構成一套接近自然的色彩系統。低飽和度與灰階傾向共融，使顏色從”表達”轉化為承載結構與材質的背景。

結構與細節方面，貫穿此系列的全金屬紐扣成為視覺與功能上的焦點，統一的金屬元素結構突出重量感，成為系列設計中的重要基礎。系列的整體輪廓介於正式與日常之間，避免誇張與過度表達，透過剪裁與一致的細節邏輯，讓服裝每個穿搭造型的可穿性都相當高。

COOKIES 7 同步宣告品牌名稱由 “TEAM WANG design” 簡化為 “TWD”，象徵品牌 DNA 進入新階段，以更凝練的符號身份建立鮮明的視覺存在感。

另外，為配合 COOKIES 7 發布，TEAM WANG design 將於4月25日至5月10日在上海JULU758 設置“RESET”限時概念空間，嘗試將系列「重置感知」的抽象概念，轉化為可被行走與體驗的過程。 空間被劃分為“ZERO OUT”、“COORDINATE”、“REBUILD”及“RESET”四個階段，構成一條由外而內、由雜訊至清明的感知路徑，將心理歷程視覺化、場景化。

TEAM WANG design COOKIES系列第七章—“RESET”將於4月25日在品牌官網、COOKIES 7 - RESET 限時概念空間及指定發售渠道同步發售。