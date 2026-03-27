Tyson Yoshi與王嘉爾合體重返千禧年　推介歌迷用王傑腔試唱新歌

獨立音樂人Tyson Yoshi於1月的《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》中邀得「亞洲男神」王嘉爾（Jackson Wang）任嘉賓，首度合唱新歌《Deadend活該》，「兩Son合體」掀起全晚高潮！尤其是《Deadend活該》的千禧年代K歌曲風，配上性感又大膽的歌詞，旋即在各大社交平台洗版，網友紛紛集氣催促盡快推出正式版，誓要齊齊在K房盡興高歌！



DEADEND歌曲封面。（官方提供圖片）

同齡老Best最愛以音樂講真心話

等足兩個月，Tyson與Jackson的首支合唱歌《Deadend活該》終於正式推出，由Tyson、派偉俊與呂尚霖作曲與填詞，歌曲道盡愛情遊戲的痛苦與掙扎！其中「是不是我的自作多情毀了這盤棋，還是你在我床邊設下了陷阱，你說這關係就留在夜裡，但我卻想陪你度過每一個冬季」，講述男生與女生發生一夜情後「沉船」，最終發現女方只當自己是床伴的「活該」！Tyson說：「感謝Jackson百忙中抽空參與這次計劃，由於我跟Jackson同齡，個性直來直往，可以實話實說；而且我們最大的共通點是會透過音樂寫出自己真實的感受，所以一拍即合！」

Tyson Yoshi和王嘉爾（Jackson Wang）。（官方提供圖片）

期待Jackson開騷對女Fans唱《Deadend活該》

去年曾跟張敬軒推出合唱歌《By my side》的Tyson表示，今次跟Jackson合作《Deadend活該》另有一番風味：「由於Jackson提議製作如千禧年代K歌的曲風，所以今次為Jackson度身訂造了具復古K歌風格的《Deadend活該》！」難得「兩Son合體」，向來玩得的二人，當然有另類宣傳手法，Tyson與Jackson化身「黑白雙煞」在後樓梯與餐廳取景拍片，除了情深款款的Chok爆表情外，兩位大細路更興奮猜包剪揼，而且分鏡與剪接更有向那些年男男對唱K歌MV致敬的意味，勾起8、90後的集體回憶！Tyson說：「既然《Deadend活該》是向千禧年代的K歌致敬，宣傳照與短片當然也要將大家帶回千禧年代，我們趁農曆新年齊齊為Jimmy O.Young澳門騷做嘉賓時拍攝，特別鳴謝大忙人Jackson犧牲休息時間跟我玩，小弟無以為報！」

Tyson與Jackson化身「黑白雙煞」，在後樓梯與餐廳取景拍片。（官方提供圖片）

推介歌迷以王傑腔唱新歌玩轉K房

從小到大都喜歡唱K的Tyson，更提議各位K迷以自選唱腔去跟朋友合唱《Deadend活該》，齊齊感受「沉船」之痛！他說：「K歌是香港人的集體回憶，開心又唱K、失戀又唱K、慶功又唱K，唱K已經成為大家日常生活的一部份，可以讓我們盡情抒發情緒。至於我自己的飲歌則是王傑的金曲，所以大家也可以用王傑腔去試唱《Deadend活該》，說不定唱到聲嘶力竭更有Feel，哈哈！」 兩大real爆男神Tyson與Jackson的首支合唱歌《Deadend活該》已於各大音樂平台上架，一起感受「沉船」的活該吧！