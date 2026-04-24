伍仲衡「貼堂」網民負評惹熱議　疑暗踩《中年好聲音4》評判不公

知名音樂人伍仲衡（Harry）過往因擔任TVB歌唱節目《中年好聲音》系列評審而人氣急升，惟去年盛傳因捲入「搶簽參賽者」風波而離開評審陣容。雖然他早前已明確表示無意重返節目，但近日他在社交平台高調將一則猛烈批評《中年好聲音4》現任評審的網民留言「貼堂」，此舉瞬間引爆網絡熱議，更被外界質疑他是在「暗踩」昔日共事的評審拍檔！



伍仲衡曾在《中年好聲音》系列擔任評審。(節目截圖)

轉發負評惹「暗踩」嫌疑 嘆街坊粉絲皆有同感

伍仲衡日前在個人Facebook上載了一張網民留言的截圖。該名網民除了表達對伍仲衡的期待，更對現任評審團的表現猛烈開火：「伍sir你幾時返TVB做《中年好聲音4》評判，而家嗰啲評判完全太唔公平，唔識做嘢，啲參賽者好慘。」

伍仲衡日前在個人Facebook上載了一張網民留言的截圖。（Facebook@伍仲衡 Harry Ng）

面對這則充滿火藥味的留言，伍仲衡的處理方式相當惹火，他不但將這段負評截圖公開，更特意配上「貼堂」二字，被不少網民解讀為他認同並默許了該網民的指控。伍仲衡更在帖文中進一步吐露心聲，寫道：「其實一直都收到好多朋友或粉絲，甚至在街上的市民，對我說類似的說話，我只能衷心說一句多謝你們，各位參賽者也繼續加油。」這番言論不禁令外界揣測，他對現時節目的評審標準與公平性亦抱有質疑。

有不少網民都希望可以重用伍仲衡為評審。（IG@harryngchunghang）

伍仲衡疑因簽下洪心怡而被飛出《中年好聲音》。(IG@harryngchunghang)

曾捲「搶人風波」疑觸怒高層 企硬斬釘截鐵拒回歸

回顧去年，伍仲衡突然消失於《中年好聲音》的評審席，背後原因眾說紛紜。當時有傳聞指，他因為與參賽者洪心怡的合約問題，引發了「搶簽參賽者」的風波，從而觸怒TVB高層並遭「踢走」。

伍仲衡疑因簽下洪心怡而觸怒TVB高層。(IG@harryngchunghang)

雖然當時事件鬧得沸沸揚揚後，雙方都有作出澄清並強調彼此關係依然良好，但伍仲衡隨後公開表態指自己「不會回頭」，疑似堅定拒絕回歸《中年好聲音》的舞台，這番言行配合如今的發文，自然再度引來網民的熱烈揣測。

伍仲衡本人決絕表態「不會回頭」。(facebook@伍仲衡 Harry Ng)