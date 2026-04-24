65歲周華健歐洲巡演全黑打扮難掩巨腩　面頰浮腫惹網民嘆歲月催人

撰文：小白
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現年65歲的「天王殺手」周華健在香港長大，於台灣留學期間出道，曾憑藉無數經典金曲在華語樂壇屹立不倒。自去年兒子周厚安結婚後，他開心升格為「新潮老爺」，但依然活躍於幕前。日前，周華健遠赴倫敦及巴黎舉行演唱會，雖然在台上的金嗓子依然震撼人心，但其身形與外貌的明顯變化卻意外成為網民焦點，更引發了大家對歲月無情的感嘆。

周華健日前遠赴歐洲舉行演唱會。（網上圖片）
周華健當日特意穿上一身顯瘦的黑色系服裝似乎有意修飾身形。（小紅書圖片）

穿全黑打扮難掩發福

從網上曝光的演唱會影片可見，周華健當日特意穿上一身顯瘦的黑色系服裝，以黑色T恤外搭黑色背心上陣，似乎有意修飾身形。然而，全黑打扮的視覺效果卻未如理想。他的身形明顯比以往發脹不少，巨大的肚腩在衣服下無所遁形，從側面看更是有「激凸」的效果，令不少多年歌迷感到驚訝。

周華健的身形明顯比以往發脹不少，圓潤的肚腩在全黑衣服下依然清晰可見。（小紅書圖片）
從側面看，周華健的肚子更是有「激凸」的效果。（小紅書圖片）

面頰浮腫現老態　「上重下輕」惹隱憂

除了身形發福，周華健的面部狀態亦引起了不少討論。影片中，他的兩頰顯得異常腫脹，皮膚略顯鬆弛，面上歲月的痕跡清晰可見，尤其是法令紋更被網民形容為「深不見底」。

周華健的另一套衣服亦是如此。（小紅書圖片）

有眼利的網民觀察到，他目前的體態呈現「上身腫脹、下身瘦削」的對比。有人在網上留言探討：「臉鼓鼓囊囊的，但是腿對比下還是細的，可能是血糖高。」隨即有網民點出這很可能是年紀漸長導致的「腿部肌肉流失」現象。

全黑打扮的周華健仍被網民發現大肚腩。（微博）
有網民猜測是年紀漸長導致的。（微博）

歲月無損實力　金嗓子依然係最強武器

雖然外貌與身形隨著歲月留下了不可逆的痕跡，但畢竟周華健已經踏入65歲之齡，自然老去亦是正常的人生階段。最令全場歌迷欣慰的是，他在台上的演出依然張力十足，只要一拿起咪高峰，那把嘹亮獨特的嗓音與超強的唱功依然技驚四座。外型或許會改變，但「天王殺手」的實力與舞台魅力，絕對沒有因時間而褪色半分！

網民感歎周華健歌喉依舊的同時亦不忘對周華健的敬業程度表示佩服。（小紅書）
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