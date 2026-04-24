65歲周華健歐洲巡演全黑打扮難掩巨腩　面頰浮腫惹網民嘆歲月催人

現年65歲的「天王殺手」周華健在香港長大，於台灣留學期間出道，曾憑藉無數經典金曲在華語樂壇屹立不倒。自去年兒子周厚安結婚後，他開心升格為「新潮老爺」，但依然活躍於幕前。日前，周華健遠赴倫敦及巴黎舉行演唱會，雖然在台上的金嗓子依然震撼人心，但其身形與外貌的明顯變化卻意外成為網民焦點，更引發了大家對歲月無情的感嘆。



周華健日前遠赴歐洲舉行演唱會。（網上圖片）

周華健當日特意穿上一身顯瘦的黑色系服裝似乎有意修飾身形。（小紅書圖片）

穿全黑打扮難掩發福

從網上曝光的演唱會影片可見，周華健當日特意穿上一身顯瘦的黑色系服裝，以黑色T恤外搭黑色背心上陣，似乎有意修飾身形。然而，全黑打扮的視覺效果卻未如理想。他的身形明顯比以往發脹不少，巨大的肚腩在衣服下無所遁形，從側面看更是有「激凸」的效果，令不少多年歌迷感到驚訝。

周華健的身形明顯比以往發脹不少，圓潤的肚腩在全黑衣服下依然清晰可見。（小紅書圖片）

從側面看，周華健的肚子更是有「激凸」的效果。（小紅書圖片）

面頰浮腫現老態 「上重下輕」惹隱憂

除了身形發福，周華健的面部狀態亦引起了不少討論。影片中，他的兩頰顯得異常腫脹，皮膚略顯鬆弛，面上歲月的痕跡清晰可見，尤其是法令紋更被網民形容為「深不見底」。

周華健的另一套衣服亦是如此。（小紅書圖片）

有眼利的網民觀察到，他目前的體態呈現「上身腫脹、下身瘦削」的對比。有人在網上留言探討：「臉鼓鼓囊囊的，但是腿對比下還是細的，可能是血糖高。」隨即有網民點出這很可能是年紀漸長導致的「腿部肌肉流失」現象。

全黑打扮的周華健仍被網民發現大肚腩。（微博）

有網民猜測是年紀漸長導致的。（微博）

歲月無損實力 金嗓子依然係最強武器

雖然外貌與身形隨著歲月留下了不可逆的痕跡，但畢竟周華健已經踏入65歲之齡，自然老去亦是正常的人生階段。最令全場歌迷欣慰的是，他在台上的演出依然張力十足，只要一拿起咪高峰，那把嘹亮獨特的嗓音與超強的唱功依然技驚四座。外型或許會改變，但「天王殺手」的實力與舞台魅力，絕對沒有因時間而褪色半分！