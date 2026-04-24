Aespa Karina宣佈7月再登WATERBOMB　回顧去年黑紗透膚裝火辣表演

韓國夏季最具代表性的音樂水彈盛會WATERBOMB SEOUL 2026即將登場，隨著近期陸續公佈演出卡司，稍早WATERBOMB釋出重磅消息，人氣女團aespa成員Karina也確定將再度參與，消息一出立刻引發粉絲關注。



根據官方公布資訊，Karina將於7月25日（六）以GREEN TEAM身分登台，為活動帶來火熱演出。

Karina宣佈7月25日（六）加入WATERBOMB。（IG@waterbomb_official）

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去年Karina以首次SOLO站上WATERBOMB舞台，身上的透膚泳裝搭配火辣舞蹈，當時片段在網路上被瘋狂轉傳。

儘管表演卻因都以舞蹈為主忽略歌唱，引來些許負面聲浪，但Karina登上WATERBOMB仍讓粉絲留下深刻印象。

不過今年生日會上，Karina親口演唱多首歌曲，還包括紅遍台韓兩地的《愛你但說不出口》，Solo實力大幅躍進，也讓人更期待他在WATERBOMB的演出。

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WATERBOMB SEOUL 2026將於7月24日（五）至7月26日（日）於韓國KINTEX戶外Global Stage舉行，結合音樂、舞蹈與水彈互動的特色，成為每年夏天最受矚目的大型活動之一。

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