19歲劉恩君被讚「李佳薇接班人」　周杰倫JJ團隊操刀強勢進軍樂壇

年僅19歲的馬來西亞創作女聲劉恩君（Jun Jun），被當地傳媒譽為「繼李佳薇後華語樂壇新星」，日前正式推出首支單曲〈和光同塵〉，強勢進軍華語樂壇！劉恩君（Jun Jun）自6歲開始接觸音樂，十多年來參與無數歌唱比賽，橫掃過百個冠軍獎項，年紀輕輕已獲邀擔任動力火車及側田馬來西亞站的演唱會嘉賓，紮實唱功與舞台感染力可見一斑，「怪物新人」實力毋庸置疑！

年僅19歲的馬來西亞創作女聲劉恩君，被視為繼李佳薇之後最具潛力的馬來西亞女歌手。（公關提供）

獲李佳薇祝福。（公關提供）

任側田大馬站演唱會嘉賓。（公關提供）

去年，劉恩君（Jun Jun）勇闖馬來西亞史上最大型歌唱比賽《唱爆舞台》，從上萬參賽者中突圍而出，最終於吉隆坡 Mega Star Arena 奪下總冠軍，一戰成名！同年正式加盟金牌娛樂，開展音樂人生新篇章。

年僅19歲的劉恩君橫掃過百冠軍獎項。（公關提供）

伯樂F.I.R.飛兒樂團陳建寧領軍打造

除了獲新東家「金牌娛樂」青睞並納入旗下之外，劉恩君（Jun Jun）更獲殿堂級樂團F.I.R.成員陳建寧為其新單曲〈和光同塵〉擔任製作人，絕對是她音樂路上的伯樂。原來，早於去年馬來西亞大型歌唱比賽《唱爆舞台》總決賽中，身為評審的陳建寧已對她留下深刻印象，並予以高度肯定：「在劉恩君身上看到當年李佳薇的歌聲爆發力與潛力，十分看好她的未來發展，前途無可限量！」。

劉恩君(中)與陳建寧(左)及其愛徒「武渡羽」小羽 (右)合作新歌〈和光同塵〉。（公關提供）

劉恩君成功摘下「唱爆舞台」總冠軍，一戰成名！（公關提供）

陳建寧不但親自為新歌〈和光同塵〉包辦詞曲創作，傾力為劉恩君（Jun Jun）打造出道作品，更為她集結華語樂壇頂尖製作陣容，包括林俊傑與孫燕姿御用編曲Terence Teo、曾與張惠妹及張學友合作並榮獲金曲獎的混音師鍾國泰、周杰倫專輯母帶工程師陳陸泰，以及北京國際首席愛樂樂團聯手參與。此外，陳建寧更安排其愛徒「武渡羽」小羽與劉恩君（Jun Jun）對唱，以兩把同樣優秀的新聲音擦出嶄新音樂火花。

於去年除夕countdown show演出。（公關提供）

劉恩君首入錄音室嚇到心跳加速：「壓力山大」

劉恩君（Jun Jun）坦言錄音過程「壓力山大」又充滿驚喜，笑指初次走進陳建寧的工作室時，心臟快要跳出來，「以前只會透過手機畫面見到的音樂前輩，竟然真實地出現在眼前！」面對這次難得的機會，她不敢有絲毫鬆懈，在錄音室中不斷反覆練習與調整，力求呈現最佳狀態。新歌〈和光同塵〉不僅成為劉恩君強勢進軍樂壇的代表作，更是她送給自己19歲的最佳成年禮，靈感來自古語「和其光，同其塵」，以對唱的形式講述兩個靈魂在低谷中相遇、彼此陪伴的故事。

劉恩君正式加盟金牌娛樂，推出新歌〈和光同塵〉。（公關提供）

金馬視覺大師林哲民操刀MV 打造電影級質感

新歌MV邀來曾為電影 《海角七號》、《痞子英雄》及《擺渡人》負責特效的大師級人馬、金馬及金鐘獎得主林哲民（大腕影像創辦人）親自執導。林導以電影級光影語言重塑音樂視覺，從封面設計到MV場景美術，都令人耳目一新。

年紀輕輕已獲邀擔任動力火車及側田大馬站演唱會嘉賓，憑紮實唱功與舞台感染力現身萬人舞台。（公關提供）

日前，劉恩君（Jun Jun）亦於台北角落音樂餐廳舉行發佈會，會上除了有李佳薇本尊拍攝的影片力撐，更獲伯樂陳建寧、林哲民親自到場支持，兩人分別帶着自己的金馬獎、金鐘獎及金曲獎獎座，實行以「三金」力棒，預祝她成為華語樂壇下一個閃耀新星！萬千竉愛在一身的她，感動又激動。

劉恩君首次出席第62屆金馬獎星光大道。（公關提供）

2026年春天，來自馬來西亞的劉恩君（Jun Jun）個人首支單曲〈和光同塵〉正式進軍華語樂壇！集結金曲獎、金馬獎及金鐘獎的頂級製作力量，勢必成為今年華語女聲最受矚目的新聲音！