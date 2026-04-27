黃妍香港開騷驚喜獻唱冠軍歌曲《枇杷》　無懼抱病上台自彈自唱

撰文：種嚶嚶
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黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會於4月25日在黃埔TIDES隆重舉行。為與樂迷近距離互動，黃妍（Cath）刻意挑選細場獻唱，並安排全企位讓大家盡情隨着音樂跳動，一同揮走汗水與情緒。

黃妍《Here, There, Catherywhere》音樂會於4月25日在黃埔TIDES隆重舉行。（公關提供）

黃妍演唱會獲圈中好友力撐

音樂會吸引不少圈中好友到場支持，包括：阿正@RubberBand、6號@RubberBand、陳柏宇、力臻、PER SE、小野、林愷鈴、黃奕晨及周耀輝等現身力撐，齊齊見証Cath遊走過倫敦、阿姆斯特丹、東京及台北等地過後的成長。

黃妍演唱會獲圈中好友力撐。（公關提供）

演唱會大合唱氣氛温馨

黃妍帶着高能量登場，背起結他高呼：「Are You Ready?」全場即歡呼回應，然後，台上台下齊齊合唱〈Song 2〉及〈輕盈〉，氣氛温馨又熱鬧 。她說：「過去一年去咗好多地方，我經歷咗好多，成長咗好多，見到身邊嘅人都成長咗，見到我後面對Band都大咗好多，多謝大家陪我經歷咗好多嘢，我而家就帶住佢哋返嚟啦！」緊接，Cath唱出〈Love like this〉、〈告白前看天氣預報〉及〈黃言〉，以輕快的節奏展開這場音樂晚宴。接下來，是一連串情歌〈悲劇女主〉、〈咖啡 鴛鴦 奶茶〉及〈其實我 不是那麼的純情〉，盡顯Cath柔情的聲線，把幽幽的悲曲唱進每位樂迷的心坎。

演唱會大合唱氣氛温馨。（公關提供）

黃妍演唱治愈歌單

緊接一系列以文學作品為主題的慢歌：從寂寞與混沌中找到力量的〈7月24日大道〉、描述世界崩壞但仍然存有光的〈我心中尚未崩壞的部分〉及堅持心中所想的〈心的全部〉，Cath唱到〈心的全部〉甫開口唱出頭幾個字已情緒湧現，一度哽咽落淚。也許世事總有不似預期的地方，但只要人們保持希望，所有相聚都成了最溫柔的力量，互相支持，展現 Cath具力量的唱腔。

黃妍演唱治愈歌單。（公關提供）

Cath以節奏感十足的旋律再次帶動場館氛圍，先帶來〈世界以痛吻我而我歌唱〉讓心中柔韌力量變得強而有力，〈叫吧！大笨蛋〉更是她送給樂迷的幸福承諾，縱是會怕、會擔心，但她始終陪伴，齊齊做大笨蛋，高呼心之所向！Cath更帶來〈反烏托邦三部曲〉及 苦練日文翻唱日本流行搖滾樂團鬍子男的〈Rashisa〉，獻唱前更笑言是「打大佬」，又要立即補充水份：「大家要嗌破喉嚨，（音樂會) 得一晚，你哋唔駛留力」隨後，全場齊齊打拍子，現場洋溢滿滿的正能量，與樂迷一同朝向陽光明媚，提醒大家別忘記自己心中的烏托邦。

黃妍演唱治愈歌單。（公關提供）

黃妍獻唱《枇杷》

尾聲部分，Cath獻唱剛連奪得兩個電台歌曲榜冠軍歌的〈枇杷〉，更走到台邊與樂迷超近距離合唱、擊掌。然後是〈天光前〉、〈至少有歌〉及全新派台歌〈派對後派對〉，呈現 Cath最純粹、最真誠的聲線，同時表達她最愛的音樂力量，坦言是大I人個性的她，雖然有時「不知道該怎麼說出口」，但是透過樂曲，Cath就能隨心所欲地表達，建立她與樂迷之間最直白、最有力的溝通。

黃妍獻唱《枇杷》。（公關提供）

黃妍透露抱病準備演唱會

來到Encore部分，Cath再次走到台上唱出重新編曲的〈自然醒〉與〈我想跟你說晚安〉後，她自爆：「嚟緊唱呢首歌，我真係好驚呀，因為細So係衰人嚟㗎，呢首歌真係好難唱呀！仲要演唱會前一個星期，我又病咗啦，嗰吓我真係講粗口，真係應驗晒我哋Poster寫嗰啲無聊嘢。」隨後唱出難度甚高的〈無膽匪類〉，並感恩樂迷們遠道從英國、台灣來港支持自己。Cath把握機會與樂迷深情對話：「我知道過去一年，大家都各自經歷咗好多嘢，我知道就算今晚你哋聽完我唱歌，唔會突然冇事、變好，返到去都會有各自好乞人憎嘅人、乞人憎嘅事，要你哋自己面對，但係我希望我嘅歌可以畀到力量你哋！」最後以初出道作品〈笑容迷路了〉；最後，更再度Encore唱出〈如何從夏天活過來〉及〈異地書〉。

黃妍透露抱病準備演唱會。（公關提供）

黃妍全新專輯即將發行

集結過去兩年Cath的音樂作品、全新專輯《Sing Along with Her》已於各大音樂平台上架；而實體專輯以「唱遊遊戲屋」作為包裝概念，由視覺總監 Pazu Chan打造，除收錄專輯本身外，亦加入八首作品的「唱遊說明書」及代表各種心情的小飾品，內藏實體專輯限定的神秘聲帶，將音樂體驗化為一場充滿驚喜的音樂旅程，除了於音樂會搶先發售，亦會在周一 (4月27日)於各大唱片店發行，敬請留意。

黃妍全新專輯即將發行。（公關提供）
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