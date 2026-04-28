宏光國樂團呈獻交響粵曲盛宴！　龍貫天蔣文端攜手演繹《新霸王》

由擁有逾六十年歷史的宏光國樂團主辦及伴奏的《關公林冲新霸王》音樂會，將為觀眾呈獻一場融合大型民樂與交響粤曲的藝術盛宴。



宏光國樂團主辦及伴奏的《關公林冲新霸王》音樂會海報。（Facebook@宏光國樂團）

《關公林冲新霸王》音樂會 民樂戲曲相輝映

宏光國樂團自1962年正式成立以來，始終秉持宏揚韻的宗旨，深耕香港中樂土壤超過一甲子。樂團早在1980年代，便創本地業餘中樂團體的先河，邀請多位內地國寶級演奏家蒞港合作。其對於「交響粤曲」此一形式的探索與實踐，尤具先鋒意義。早在1985年，宏光便開始為著名粤劇藝術家羅家英、李寶的交響粤曲演唱會擔任伴奏。是次《關公林冲新霸王》音樂會，正是宏光與音樂名家嚴觀發先生、作曲家盧亮輝先生繼2021年成功合作《霸王與貴妃》後，再次以此形式精心打造的第二部大型製作。

宏光國樂團正式成立於1962年，距今已逾60年歷史。（Facebook@宏光國樂團）

音樂會以作曲家盧亮輝先生的民族管弦樂組曲《關公頌》選段作重點。盧先生曾親赴關羽故鄕山西運城探風，創作了這首長達九個樂章、演奏時間約一小時的史詩性作品。是次音樂會將精選其中四個樂章進行香港首演。團將以豐富的配器與多變的音樂語言，塑造關公「忠、義、勇、武」的巍然形象，用純音樂講述一段家喻戶曉的英雄傳奇。

《關公頌》盧亮輝作品排練中。（IG@Tracy Cheng）

龍貫天先生、蔣文端小姐加入排練（IG@Tracy Cheng）

龍貫天蔣文端攜手演繹 殿堂級陣容震撼全城

是次音樂會的藝術核心，是集指揮、撰曲、作曲、配器於一身的音樂全才嚴觀發先生。嚴氏自幼展現非凡音樂天賦，精通胡琴、古筝、琵琶等多種樂器，歷經數十載浸淫，更從演奏家跨越至指揮家與作曲家領域。他撰寫的粤曲，尤其擅長將傳统唱腔與豐富的樂隊編配相結合，創造出既動聽又具戲劇張力的交響化效果。《新霸王別姬》自面世甘多年來，歷演不衰，已成省港澳粤曲舞台的經典。而《林冲魂會山神廟》則將人物内心的悲憤與外在環境的萧瑟，通過音樂層次淋漓盡致地展現。為是次音樂會，嚴先生更親自將這兩首經典的配器譜重新編寫，以適應宏光大編制樂團的演奏，務求令熟悉曲目的樂迷也能獲得焕然一新的聽覺體驗。

日前舉行的《慶祝澳門回歸25週年——嚴觀發粵曲作品演唱會》，嚴觀發先生為右一。（YouTube@NewYouth Yims）

《新霸王別姬》一曲，特邀其原唱者、資深粤劇名伶龍貫天先生夥拍國家一級演員、第二十五屆中國戲劇「梅花獎」得主蔣文端小姐聯袂演出。龍貫天藝造詣深厚，身兼八和會館主席等多項要職，致力推動粤劇傳承。蔣文端扮相俏，唱委人，是當今極受歡迎的粤劇青衣名旦。兩位藝術家攜手，必將把霸王項羽的英雄末路與虞姬的柔情決絕，演繹得觸動感人。《林冲魂會山神廟》則由本港優秀青年粤劇演員詹浩鋒先生與資深粤劇導師朱小冰小姐合作。詹浩鋒師承名家，功底紫實，曾獲香港粤劇金紫荊「優秀年青演員獎」，是業界目的新生力量。朱小冰畢業於廣束粤劇學校並留校任教多年，移民香港後創辦藝術學校，教學經驗豐富，唱功深厚。

龍貫天自少就愛上粵劇，未懂事開始就日日聽《帝女花》，天生有粵劇DNA。（葉志明攝）

國家一級演員、第二十五屆中國戲劇「梅花獎」得主蔣文端小姐。（星海音樂廳官網）

除了磅礴的大型樂隊與戲曲演唱，音樂會還精心安排了兩組由小組伴奏的器樂獨奏。著名古筝演奏家李婷婷小姐將獨奏《林冲夜奔》。李氏畢業於中國音樂學院附中，擁有新加坡南洋藝術學院學士及香港演藝學院碩士學位，師從多位名家，演奏技巧精湛且極富表現力。青年吹短筒演奏家陳志偉先生則帶來雨首東音樂《下漁舟》舆《春風笑語》。陳氏師從廣東粤劇院著名呐、喉管演奏家高升，並在香港演藝學院深造，技藝全面。短筒音色醇厚柔潤，富嶺南地方韻味。