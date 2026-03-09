梁兆明首演音樂劇！夥拍谷婭溦演出《花影夢》　粵曲交融流行樂

原創音樂劇「花影夢Dreams in Bloom」將於6月20、21日晚，假尖沙咀文化中心大劇院隆重公演。全劇在音樂總監伍卓賢的帶領下，以二十多首全新原創粵語歌串連，曲風建立在兩個核心之上：粵劇的古韻氣質×音樂劇的敘事節奏。劇目由杜詠心編劇，李潤祺導演，破天荒踏足音樂劇界的梁兆明、谷婭溦領銜主演，劉洋、胡渭康、杜詠心、杜以辰、黃建東擔綱演出。



「花影夢」演員：（左起） 黃建東、胡渭康、谷婭溦、梁兆明、劉洋。（官方提供圖片）

「花影夢」是一部以古代宮廷為背景的原創音樂劇，透過宮廷雅樂與民間歌聲的對照，講述由谷婭溦飾演的市井女子與梁兆明飾演的宮廷樂師在跨越身份界限的相遇中，分別面對制度、情感與自我信念的考驗，並在同一段旅程裡，作出屬於各自的選擇。

「花影夢」 團隊合照。（官方提供圖片）

粵曲×流行曲：開創全新聽覺體驗

同名主題曲《花影夢》已於新歌發布會上首播，粵劇名伶兼國家一級演員梁兆明以其明亮的粵曲腔調先聲奪人，在古箏、高胡的配樂下，谷婭溦溫婉的以流行曲唱腔徐徐唱出她飾演的角色故事。尾段二人的聲線交錯與碰撞，構築出戲劇性的情感對話空間。

原創粵語音樂劇「花影夢」推出同名主題曲。（官方提供圖片）

《花影夢》是一場聲音與文化的相遇擁有中國戲曲深厚底蘊的梁兆明，與擁有流行音樂魅力同時受過古典音樂訓練的谷婭溦同台交鋒。兩種截然不同的音樂語言在舞台上交會，碰撞出罕見而動人的火花，為作品注入鮮明而震撼的生命力。由伍卓賢包辦作曲、編曲、監製杜詠心作詞的《花影夢》，是音樂劇「花影夢」的情感入口。

黃建東、胡渭康亦為在場觀眾高歌。（官方提供圖片）

梁兆明首踏音樂劇舞台 夥谷婭溦聲演宮廷情緣

梁兆明在新歌發布會上表示：「這次是我首次跳出粵劇的舒適圈，踏足音樂劇界也是我首次出演原創作品。很興奮能與谷婭溦合唱這首兼具粵曲與流行曲特色的主題曲，此歌旋律動人，希望大家喜歡！我十分期待在『花影夢』呈獻我用心打造的角色，在音樂劇舞台上突破自我！」

梁兆明與谷婭溦皆首次出演音樂劇。（官方提供圖片）

谷婭溦對於首次與梁兆明合作同感雀躍：「能夠參與這部原創音樂劇並主唱主題曲，實在深感榮幸。首次與兆明哥合作，他的專業令人難忘。希望大家多多支持『花影夢』，我們會全力帶給大家精彩的演出！」

谷婭溦為「花影夢」獻唱同名主題曲。（官方提供圖片）

音樂總監伍卓賢指這次製作也是他的一大突破：「要同時為粵劇名伶及流行曲歌手作曲，有一定難度。不過即使有挑戰性，《花影夢》這首成品證明戲曲與時代曲，是可以完美融合、相互輝映的。」

「花影夢」女主角谷婭溦、男主角梁兆明、音樂總監伍卓賢（左起）。（官方提供圖片）

編劇杜詠心4歲便初踏粵劇台板多年來涉獵演員、編劇、舞台監督多方面，對於是次創新的跨界合作，她指：「我曾參與粵劇與音樂劇的演出及幕後工作，但將兩者放在同一個舞台上crossover，實屬首次！《花影夢》也是我第一首原創填詞作品，希望會勾起大家對這套音樂劇的興趣，6月入場支持！ 」

適逢三八婦女節，劉洋為現場的媽媽們高歌《燭光裡的媽媽》。（官方提供圖片）