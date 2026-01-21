徐小明發布首張個人粵曲大碟　紀念父母兼盼再造經典籌拍粵劇電影

以演員、歌手、導演、監製等全方位影視全才而為人熟知的「小明哥」徐小明，其實出自梨園世家。自幼在粵劇家庭長大，五歲開始加入影視園，並拜師於著名花旦鳳凰女，接受正規訓練。徐小明表示，雖然當過童星，但後來在影視圈發展，沒有認真發展過粵劇。2024年二度舉行粵曲演唱會後，環星娛樂誠意為徐小明打造演唱會DVD。徐小明今日親臨環星總部，宣布推出個人第一張粵曲大碟，紀念父母之餘，亦回首自身梨園家世，盼望傳承再造經典。

徐小明亦確實多才多藝，早年曾灌錄多張唱片，名曲《七弦琴》更曾獲電台名DJ Uncle Ray賞識晚晚播放。生涯四奪「金唱片獎」外，1975年初出道樂壇亦曾獲最有前途歌星「銀星獎」；今日再出碟，則是回歸他生命最初原點：粵劇。

梨園老倌劉惠鳴、鄧美玲助陣

劉惠鳴說，很早就知道徐小明熱愛粵劇，主動提議徐小明辦粵曲演唱會。鄧美玲就說兩人其實識於微時，二話不說就答應為徐小明的演唱會當嘉賓。DVD收錄徐小明、鄧美玲合唱鳳凰女經典《鳳閣恩仇未了情》；至於和唱平喉的劉惠鳴合作，兩人最後選定《蕭何月下追韓信》，徐小明唱蕭何，劉惠鳴唱韓信。三人即席上台演唱一小段，功架十足！

下一步拍粵劇電影

徐小明亦表示，50、60年代粵劇電影稱霸東南亞，任姐、仙姐等大老倌的出色表演，感染多少華僑觀眾。但近二、三十年出於市場、觀眾層改變原因，「已經遺失了粵劇電影」。所以他決定和環星娛樂老闆張國林拍住上，籌拍一部粵劇電影，將會向投資者、政府文化資助單位及大灣區開發資源，眾志成城，重振粵劇電影光輝。環星娛樂老闆上台時則說，非常欣賞徐小明在電影、電視、流行曲、文化界，更涉足粵劇，也有一份做導演的激情。「你對於任何範疇，都有一份激情，你的激情就引發了我的激情！於是我們攜手製作出這張那麼有收藏價值的DVD。」

隨後張國林老闆將寫有「徐小明」三字的導演凳送給小明哥，寄意合作圓滿，完成執導筒的心願。握手深化合作後，劉惠嗚、鄧美玲兩位嘉賓上台，一起舉行祝酒儀式。

