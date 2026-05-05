JANNABI演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

韓國國民樂團 JANNABI 即將展開首次亞洲巡迴演唱會《JANNABI 1st Asia Tour: Sweat & Stardust》，香港站將於 2026年7月11日在安盛創夢館（AXA Dreamland）舉行。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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JANNABI演唱會2026香港｜bandjannabi＠IG

JANNABI 演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年7月11日（星期六）

演唱會地點：AXA Dreamland, Hong Kong（安盛創夢館）

門票價錢：有待官方公佈

JANNABI 演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台：有待公佈（敬請留意官方消息）

公開開賣日期：有待公佈

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JANNABI 演唱會2026香港｜座位表

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