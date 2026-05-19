金宣虎高允貞被爆戲假情真　女方奪獎點名男方　網挖海量情侶同款

由韓國人氣演員金宣虎、高允貞攜手主演的Netflix浪漫新劇《愛情怎麼翻譯？》開播後收視開紅盤，兩人在劇中火花四射的強烈化學反應，讓不少觀眾瘋狂敲碗希望兩人「假戲真做」。沒想到這股粉紅泡泡疑似燒到現實生活中，近日兩人在社群平台與論壇上，被眼尖網友陸續起底大量「情侶小物」，連女方日前出國斬獲大獎時，都在舞台上公開點名男方，讓熱戀傳聞甚囂塵上。



高允貞於5月16日現身日本埼玉貝魯納巨蛋，出席盛大的娛樂頒獎典禮《Asia Star Entertainer Awards 2026》（簡稱ASEA 2026）。當天她憑藉精湛演技大放異彩，一舉斬獲「最佳角色獎（女子演員部門）」與「最佳OTT藝人獎」兩項殊榮，成為當晚風光無限的雙料贏家。

《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎與高允貞主演。（Instagram@netflixkr）

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奪大獎回憶日本拍戲點滴 高允貞舞台上驚喜「點名」金宣虎

首度上台領取角色獎時，高允貞先用流利的日文向全場觀眾致意，隨後感動地表示，光是能受邀出席如此盛大的慶典就已經無比榮幸，沒想到還能抱回這份別具意義的獎項。她同時感性提到，前年為了拍攝《愛情怎麼翻譯？》曾隨劇組遠赴日本取景，如今舊地重遊再度喚醒當時的美好記憶。

然而，當她二度登台發表OTT藝人獎得獎感言時，卻突然對著台下大方高喊：

周浩鎮先生（劇中金宣虎角色），我得獎了！

隨後她也幽默點名另一部作品《努力克服自卑的我們》中具教煥的角色，俏皮可愛的舉動逗得全場哄堂大笑。由於她與金宣虎正處於緋聞風口浪尖，這番在大型典禮上主動提及對方的舉動，立刻被外界解讀為「藏不住的愛意」，粉紅指數瞬間破表。

網驚見「愛心密碼」！手機殼、方形錶與專屬吊飾撞款率超高

事實上，近日韓國各大論壇早就因兩人的熱戀傳聞掀起激烈討論。大批細心粉絲整理出「同款配件懶人包」，發現兩人私底下的隨身用品重疊率高得驚人。其中最引人矚目的，莫過於兩人隨身包包上所掛的娃娃吊飾，不僅造型疑似呼應劇中角色，連吊飾上的金屬扣環，都被發現刻意換成了「愛心造型」，被挪侃是暗中放閃。

兩人也被抓包同步更換了銀白色的全新 iPhone 17 系列手機，並搭配花色相同的黑色鏡頭框防摔殼。（X）

此外，兩人也被抓包同步更換了銀白色的全新iPhone17系列手機，並搭配花色相同的黑色鏡頭框防摔殼；在各自發布的私服日常照片中，更數次配戴同款方形腕錶，甚至連歌迷贈送的鍵盤按鍵舒壓吊飾，都巧合地出現在彼此的背包上。種種跡象讓CP粉興奮直呼：

「這絕對不是巧合」

「拜託直接官宣結婚！」



針對網絡傳得沸沸揚揚的戀愛傳聞，雙方經紀公司目前皆保持低調，尚未發表正式聲明。

據悉，金宣虎先前受訪時，就曾大讚高允貞外型討喜、個性相當可愛，更直言在義大利、加拿大與日本朝夕相處的拍攝期間「確實有過心動的時刻」。

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