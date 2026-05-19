88歲國民奶奶金英玉照顧癱瘓孫子9年如今又喪夫　哽咽：我盡力了

韓國「國民奶奶」形象深植人心的資深女星金英玉，88歲仍活躍演藝圈，曾演出《永遠的君主》、《海岸村恰恰恰》、《魷魚遊戲》等人氣韓劇，不過她戲外人生卻有些坎坷。



17日傳出她的丈夫、KBS播音員出身的金永吉因病辭世，享壽89歲，據悉，靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館，高齡88歲的金英玉將與子女、孫子女一同擔任喪主，預計於19日上午出殯，陪伴丈夫走完人生最後一程。

88歲金英玉戲外人生坎坷，17日傳出她的丈夫金永吉因病辭世，此前還為了生病女兒承擔照顧癱瘓孫子9年。（《海岸村恰恰恰》劇照）

金英玉曾出演《海岸村恰恰恰》、《魷魚遊戲》等韓劇，「國民奶奶」形象深入人心：

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據韓媒《Star News》報導，金英玉的丈夫金永吉於17日因長期宿疾過世，消息曝光後，大批韓國網友湧入留言表達哀悼，心疼金英玉不斷承受家庭命運的波折。

事實上她的晚年生活真的不容易，她的孫子在2015年遭受嚴重車禍，當時在路邊攔計程車時遭無照酒駕駕駛撞上，造成脊椎重創與肺部受損，一度陷入昏迷，雖然在一年後奇蹟甦醒，卻面臨下半身癱瘓的打擊，金英玉曾氣憤表示：「真的很恨！」

當時金英玉的女兒因不眠不休照顧兒子，導致身體健康嚴重惡化，擔心女兒生病，金英玉決定主動接下照顧癱瘓孫子的責任，至今已默默守護、悉心照料了9年，每天都抱著「拜託孫子不要再有事」的信念堅強禱告，相信時間就是良藥。

金英玉在戲劇作品中，總是扮演帶給主角溫暖力量的長輩，但在現實中她也曾感慨，自己在79歲那年彷彿被老天狠狠教訓了一頓，隨著年紀增長，老伴與自己身體都陸續出狀況，讓她更深刻體悟到明天的無常。

一邊工作一邊操持家裡的她，曾在節目中語帶哽咽自省：

我對小孩、對先生夠好嗎？但此刻我用我的方式盡力過活了，這頭碰壁就那樣解決，那頭碰壁就這樣解決，人生就是這樣活下去的。

如今她的老伴先走一步，網友們也為這位堅強的國民奶奶集氣加油，希望她能保重身體。

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