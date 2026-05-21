TAEYANG太陽簽名會2026香港｜門票攻略＋購票連結

撰文：河伯 多娜
出版：更新：

太陽《TAEYANG 'QUINTESSENCE' 香港線下簽名會》簽售會將於2026年6月5日 ( 星期五 ) 在香港舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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太陽簽售會海報（IG@fanme.official）

太陽簽名會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月5日 ( 星期五 )
演唱會時間：暫未公佈
演唱會地點：暫未公佈
門票價錢：暫未公佈

太陽（IG@__youngbae__）

太陽簽名會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈
公開開賣日期：暫未公佈
公開開賣時間：暫未公佈

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優惠期：2026年5月23日至6月15日23:59

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