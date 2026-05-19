AAA頒獎禮2026高雄｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
《2026 Asia Artist Awards》頒獎禮將於2026年12月5日（星期六）、6日（星期日）在台灣高雄國家體育場舉行，會在tixcraft拓元售票系統優先開賣門票及公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
AAA頒獎禮2026高雄 | 詳情
頒獎禮日期：12月5日（星期六）、6日（星期日）
頒獎禮時間：有待官方公佈
頒獎禮地點：高雄國家體育場
門票價錢：NTD$ 6,980 / 5,980 / 4,980 / 3,980 / 2,980 / 1,980 / 3,490*
*為輪椅座位門票。
AAA頒獎禮2026高雄 | AAA優先購
優先訂票渠道：tixcraft 拓元售票系統
門票發售時間：5月31日（星期日）11:00-13:00
＊AAA優先購須是購買ACON票價NT$5,280 「全票＋福利券」之觀眾或是AAA優先購票資格福利中獎者方可參與。
＊AAA優先購之ACON稅號+手機號碼後三碼，每組僅能購買 2 張門票（兩日演出之合計）。
AAA頒獎禮2026高雄 | AAA 早鳥購票
優先訂票渠道：tixcraft 拓元售票系統
門票發售時間：5月31日（星期日）16:00-23:59
＊「每個會員 ID」每場次最多可購買 2 張，兩日合計最多可購買 4 張。
＊若於「AAA優先購」階段已購買達最高張數（每場次 2 張、兩日合計 4 張），則無法再透過「早鳥購票」及後續預計進行的「一般售票」追加購買。
AAA頒獎禮2026高雄 | 公開發售
公開發售平台：tixcraft 拓元售票系統
公開開賣日期：有待官方公佈
公開開賣時間：有待官方公佈