Centimillimental演唱會2026香港｜門票優先公售攻略+連結+座位表

Centimillimental《Cafuné》香港演唱會將於2026年7月9日(星期四）在TIDES舉行，會在滙豐Mastercard優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

>> 立即購買！香港不同演唱會門票 <<

Centimillimental《Cafuné》香港演唱會海報（IG@livenationhk）

Centimillimental演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年7月9日(星期四）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：TIDES

門票價錢：HKD 699 (All Standing)

Centimillimental《Cafuné》香港演唱會VIP福利（IG@livenationhk）

Centimillimental演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年5月26日 (星期二) 12pm-11:59pm

Centimillimental演唱會2026香港 | Live Nation會員優先購票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026年5月27日 (星期三) 12pm-11:59pm

演唱會門票網購信用卡推介

滙豐Red信用卡指定商戶簽賬賺高達8%「獎賞錢」回贈，網上購物簽賬賺高達4%「獎賞錢」回贈，更可享永久免年費。

>> 立即申請 <<

🎁新客戶經以下MoneyHero 連結申請恒生滙豐Red信用卡，除了優先購票外，更可享以下優惠：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 蘋果禮品卡；或

4. Stanley 30oz The Quencher H2.0 Flowstate™ 吸管杯 (價值 HK$315)；或

5. 全新信用卡客戶成功申請「現金套現」分期計劃可獲 $200「獎賞錢」；或

6. 全新信用卡客戶可獲$300「獎賞錢」（相等於3,000里）



優惠受條款及細則約束。

Centimillimental（IG@centimillimental）

Centimillimental演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：2026年5月28日(星期四)

公開開賣時間：中午12時起

Centimillimental演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。