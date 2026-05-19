JANNABI亞巡七月登陸香港　 被譽為是韓國最成功的樂隊之一

韓國音樂既豐富又多元化，除了大家熟悉的K-pop偶像，韓國樂隊同樣也有一批忠實歌迷支持。而作為獨立搖滾樂團的JANNABI，早在2019年便憑藉〈for lovers who hesitate〉一曲闖出名堂！因此，他們今天正式宣佈將於今年7月11日，來到AXA Dreamland舉辦他們首個亞洲巡迴演唱會《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust》香港站，希望可以在現場跟樂迷一起分享音樂，以及回應「汗水與星塵」的巡演主題。

演唱會海報。（官方提供圖片）

JANNABI宣布7月香港開騷

由隊長兼主唱崔政勳，以及結他手金度亨組成的JANNABI，有別於大家在首爾弘大常見的獨立樂隊。由於成員們自小便在城南市盆塘區認識，因而在韓國被稱為盆塘樂團。自2014年出道以來，他們憑藉多首橫掃榜單的熱門歌曲及完成度極高的正規專輯，同時獲得市場大眾與樂評界的雙重認可。代表作〈for lovers who hesitate〉更勇奪Golden Disc Awards、Korean Music Awards，以至MAMA等多個獎項，被譽為是韓國最成功的樂隊之一。

為了慶祝JANNABI首個亞洲巡演，他們更細心預備了與別不同的福利，來讓粉絲們記住這一次演出。當中購買$1,580 VIP門票的觀眾，除了保證獲得別具意義的JANNABI結他Pick，更可享用優先購買官方周邊通道，還有機會抽到藝人簽名海報，盡顯尊貴。另外，全場購票觀眾更保證獲得明信片，希望大家樂而忘返，福利詳情可參考附圖。

演唱會福利。（官方提供圖片）

想親身感受JANNABI將音樂轉化為演場空間中極具張力的特殊體驗，以至充滿未來感的精彩演出，就不要錯過《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust》香港站演唱會門票，將於5月27日星期三，上午11時在KKTIX盛大發售，票價分為$1,580、$1,380和$880。如想知道更多JANNABI香港演唱會的消息，以至周邊產品內容，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。

JANANBI。（官方提供圖片）

活動資訊：

JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in HONG KONG

日期 : 2026年7月11日 （六）

時間：晚上7時正

地點：AXA Dreamland, Go Park

票價 : HK $1,580 /$1,380 / $880

購票平台：KKTIX

公開發售：2026年5月27日（三）上午11時

主辦單位：FriedRice Entertainment, LESLIE STUDIO LIMITED

執行團隊 : 小金鹿娛樂

藝人經紀：PEPONI MUSIC