MAMAMOO相隔3年8個月合體回歸　全新世巡海外首站7月唱進高雄巨蛋

韓國女團MAMAMOO將於明天（4日）攜全新單曲《4 Flowers》，以四人完整體陣容強勢回歸。這不僅是她們相隔3年8個月以來的首次完整體活動，她們更宣布將會展開全新世界巡迴演唱會。消息一出，隨即令全球MOO MOO（粉絲暱稱）陷入瘋狂，掀起網絡熱話！



MAMAMOO相隔3年8個月合體回歸。（IG@mamamoo_official）

巡演命名為「4WARD」展現不滅團魂

今次世界巡迴演唱會正式命名為「4WARD」，名字由象徵四人一體的數字「4」與代表向前邁進的「FORWARD」結合而成。背後寓意深遠，代表即使成員們如今踏入不同的人生階段，依舊會朝著同一個終點攜手前行。

「4WARD」（IG@mamamoo_official）

巡演首站首爾場撞正出道日

世巡的起跑點首爾場同樣心思爆棚，6月19日的首場演出撞正MAMAMOO的出道紀念日，對四女及粉絲而言簡直意義非凡，她們將在首爾連續三日與樂迷共創珍貴回憶。隨後，萬眾期待的海外巡演首站則落戶台灣，將於7月4日在高雄巨蛋隆重舉行，足見她們對華語樂迷的重視。

6月19日首場演出正好也是她們的出道紀念日。（IG@mamamoo_official）

四位成員分屬不同公司展超強團魂

由頌樂、玟星、輝人及華莎四人組成的MAMAMOO，自2014年出道以來便以教科書級的紮實唱功與超強舞台魅力著稱。雖然目前四名成員分別隸屬於不同的經紀公司，但為了團體活動和粉絲期待，四人達成高度共識調配行程，本次合體回歸將繼續由母公司RBW全權統籌執行，用行動打破「單飛不解散」的合體難題。

目前四名成員分別隸屬於不同的經紀公司。（IG@mamamoo_official）

頌樂（IG@mamamoo_official）

玟星（IG@mamamoo_official）

輝人（IG@mamamoo_official）