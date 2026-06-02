池昌旭驚爆捲入逃稅風波　遭特別稅務調查被追繳數十億韓元稅金

韓國男星池昌旭近日驚傳捲入稅務爭議！據悉，首爾地方國稅廳特別調查小組於今年3月前後，對池昌旭啟動了「非定期稅務調查」，連續進行了十多天的密集查賬。調查重點審查其國內外演藝活動收入確認時點、片酬結算過程中的合法性，以及通過企劃公司及相關法人提交的費用證明材料。經深入查核後，國稅廳發現其稅金存在被遺漏或處理不當的情況，最終決定向他追徵高達數十億韓元（約數千萬港元）的巨額稅款。

韓國男星池昌旭近日驚傳捲入稅務爭議。（IG@jichangwook）

池昌旭被追徵高達數十億韓元（約數千萬港元）的巨額稅款。（IG@jichangwook）

遭質疑將個人支出列作演藝費用

據韓媒報道，池昌旭此次受查的原因，與其設立並營運個人企劃公司有關。有稅務行業相關人士透露：「雖然（池昌旭方面）認為是為演藝活動支出的合理費用並進行了稅務申報，但徵稅當局可能將其視為個人支出或稅法上是否認可不明確的費用，從而進行了徵稅。」

池昌旭捲入稅務爭議。（IG@jichangwook）

然而，另一名業界人士則直言不諱，批評這種說法只是藉口：「演員們每次出現稅務調查追征的報導時，總會拿出『稅務解釋差異』或『會計錯誤』作為解釋，就像回頭客常點的菜單一樣。但這只不過是牽強的借口。」直指其費用處理方式已嚴重偏離通常的徵稅標準。

池昌旭（IG@jichangwook）

所屬經紀公司僅回應確認中

消息曝光後隨即在韓國網上引發強烈反彈，大批網民留言狠批：「幾千萬韓元還能說是解釋差異，數十億韓元怎麼可能只是會計失誤？」面對如此嚴重的逃稅質疑與輿論壓力，池昌旭所屬經紀公司回應：「確認中。」目前仍未有進一步的正式聲明。

池昌旭所屬經紀公司回應：「確認中。」（IG@jichangwook）