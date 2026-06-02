池昌旭驚爆捲入逃稅風波　遭特別稅務調查被追繳數十億韓元稅金

撰文：薯條
出版：更新：

韓國男星池昌旭近日驚傳捲入稅務爭議！據悉，首爾地方國稅廳特別調查小組於今年3月前後，對池昌旭啟動了「非定期稅務調查」，連續進行了十多天的密集查賬。調查重點審查其國內外演藝活動收入確認時點、片酬結算過程中的合法性，以及通過企劃公司及相關法人提交的費用證明材料。經深入查核後，國稅廳發現其稅金存在被遺漏或處理不當的情況，最終決定向他追徵高達數十億韓元（約數千萬港元）的巨額稅款。

韓國男星池昌旭近日驚傳捲入稅務爭議。（IG@jichangwook）
池昌旭被追徵高達數十億韓元（約數千萬港元）的巨額稅款。（IG@jichangwook）

遭質疑將個人支出列作演藝費用

據韓媒報道，池昌旭此次受查的原因，與其設立並營運個人企劃公司有關。有稅務行業相關人士透露：「雖然（池昌旭方面）認為是為演藝活動支出的合理費用並進行了稅務申報，但徵稅當局可能將其視為個人支出或稅法上是否認可不明確的費用，從而進行了徵稅。」

池昌旭捲入稅務爭議。（IG@jichangwook）

然而，另一名業界人士則直言不諱，批評這種說法只是藉口：「演員們每次出現稅務調查追征的報導時，總會拿出『稅務解釋差異』或『會計錯誤』作為解釋，就像回頭客常點的菜單一樣。但這只不過是牽強的借口。」直指其費用處理方式已嚴重偏離通常的徵稅標準。

池昌旭（IG@jichangwook）

所屬經紀公司僅回應確認中

消息曝光後隨即在韓國網上引發強烈反彈，大批網民留言狠批：「幾千萬韓元還能說是解釋差異，數十億韓元怎麼可能只是會計失誤？」面對如此嚴重的逃稅質疑與輿論壓力，池昌旭所屬經紀公司回應：「確認中。」目前仍未有進一步的正式聲明。

池昌旭所屬經紀公司回應：「確認中。」（IG@jichangwook）
池昌旭（IG@jichangwook）
黃仁勳破天荒首登韓國綜藝　《劉QUIZ》驚喜同框劉在錫惹網民熱議李泳知紅髮遭韓國網民怒轟連夜染黑道歉　藝人為避雷無所不用其極47歲河智苑驚喜登台　大騷川字腹肌狂舞　極致逆齡不輸現役偶像Jennie大解放IG曬半裸拍攝花絮　真空上陣若隱若現挑戰性感極限全智賢拍戲秒收工　具教煥爆片場共舞如密友　下班零聯絡倍感疑惑
池昌旭
韓國藝人動向