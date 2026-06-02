韓籍啦啦隊成員李珠珢大巨蛋演出　動作過大黑安全褲外露全網瘋傳

21歲富邦悍將韓籍啦啦隊成員李珠珢昨日在大巨蛋中場表演中，以細肩帶小可愛搭配極短真理褲的火辣造型登場，卻因動作幅度過大導致安全褲整件外露，影片流出後隨即在網上掀起軒然大波。

李珠珢大巨蛋表演。 （IG@0724.32）

3分鐘招牌三振舞炸裂大巨蛋

擁有「AI女神」美譽的韓國啦啦隊超人氣女神李珠珢（Lee Ju-Eun），日前聯同啦啦隊隊友李雅英空降大巨蛋球場。兩人在球賽中場進行了約3分鐘的火辣表演，現場重現令全網瘋狂的招牌「三振舞」，瞬間將全場氣氛推向最高峰！

從網民瘋傳的現場影片中可見，大行福利的李珠珢當日打扮極其吸睛，緊身小可愛背心，外搭一件隨性微開的白色襯衫。著上一條剪裁極短、直逼大腿根部的白色「真理褲」。由於舞蹈動作編排幅度極大，隨著李珠珢充滿活力的跳躍與擺動，其內襯的黑色安全褲全線大範圍外露。這幕極具視覺衝擊的畫面在網絡上瘋傳，隨即被無數網民與球迷瘋狂洗版，大讚這是「啦啦隊史上最頂」的中場演出。

李珠珢當日打扮極其吸睛。（IG@0724.32）

告別韓職LG雙子全力留台

身高169公分、擁有精緻白皙嫩臉與招牌治癒燦笑的李珠珢，早於2023年效力韓國職棒（KBO）起亞虎啦啦隊期間，就憑藉一支極具魔性節奏感的三振舞「Bikki Bikki」在全球網絡一夜爆紅。

過去，人氣居高不下的她曾同時活躍於韓職LG雙子隊與中職富邦悍將啦啦隊，過著頻繁往返台韓兩地的空中飛人生活。不過就在今年3月，李珠珢無預警透過IG限時動態親自震撼宣布告別韓職，感性表示：「希望先讓自己暫時停下腳步，好好休息與整理狀態。」 其後富邦育樂總經理陳昭如亦開口證實，李珠珢未來的事業重心將會全面投放於台灣，令本地粉絲大為興奮。

李珠珢無預警透過IG限時動態親自震撼宣布告別韓職。（IG@0724.32）

網民反應兩極有人心疼有人反諷女權

然而，隨着大巨蛋熱舞影片的熱度持續攀升，李珠珢這次「黑色安全褲大放送」的造型亦在社群平台上掀起兩極化的激烈論戰。大批死忠粉絲看得熱血沸騰，紛紛留言大讚：「太香了！」、「簡直是啦啦隊界的台積電，拯救世界！」，認為李珠珢的頂級舞台魅力與專業態度無可挑剔。

不過，亦有許多粉絲看後表示心疼，質疑球團為了博取眼球而刻意安排超窄短褲：「安全褲長度竟然大過外面的真理褲，視覺上真的美中不足。」「雖然愛看，但這絕對是珠珠有史以來最大的尺度了，真的有必要穿這麼短嗎？」甚至有網友將此事件與早前李多慧引起的「北一女制服風波」相提並論，調侃反諷女權團體雙標：「跟李多慧的制服舞相比，這場絕對看起來色很多，怎麼不見女權團體出來說話？」

網民留言：姐妹我懂，這種不能靠長相過活的生活我也不想過。（Threads）

經紀人曾開腔回應：純粹致敬原唱造型

事實上，近期啦啦隊的表演尺度已非首次踩在輿論風口浪尖。日前同隊的李雅英在新莊棒球場大跳「開腿椅子舞」時，就曾被部分保守網民狠批：「終於開始八大化了，這根本不是啦啦隊。」 當時其經紀人曾公開對此作出強硬回應：「雅英總是以最專業的態度看待每一次舞台表演。至於飽受爭議的服裝搭配，純粹是為了致敬原唱歌手孫淡妃當年活動時的經典演出造型，並沒有任何其他特殊的特殊用意。」