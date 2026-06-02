《江南Style》PSY「非法取藥」移交檢察機關　昔日曾爆吸毒逃兵役

憑藉神曲《江南Style》紅遍全球的韓國歌手「鳥叔」PSY（朴載相），因涉嫌長期違規獲取精神類處方藥，在歷經執法部門長達大半年的深入調查後，今日（2日）韓國警方已正式將案件移交檢察機關。這也是他繼早年吸毒、逃兵役風波後，第三次陷入重大法律爭議，演藝形象再度面臨重創。



PSY因涉嫌長期違規獲取精神類處方藥，移交檢察機關。（網上圖片）

韓國歌手PSY以歌曲《江南STYLE》走紅全球。（《江南STYLE》MV）

涉四年無面診頻繁開藥 經紀人違規代領

根據韓國警方調查，PSY自2022年起，涉嫌在未親自面診的情況下，透過首爾某大學醫院開具抗焦慮藥阿普唑侖（Xanax）和安眠藥唑吡坦（Stilnox）等具成癮性的精神藥物處方，並多次指示經紀人違規代領藥品。此舉已嚴重違反韓國《醫療法》中「精神類藥物必須面診開方，非特殊情況僅限本人領取」的規定。警方今日已將PSY、涉事醫生及經紀人等共6人，正式移交首爾西部地方檢察廳。

PSY涉四年無面診頻繁開藥。（IG@42psy42）

經紀公司承認代領屬重大疏忽

對此，PSY所屬經紀公司P NATION迅速發表聲明回應，承認在過程中確實有第三方代領藥品的狀況發生，並坦承代領藥物屬於「重大疏忽」。不過，公司同時嚴正澄清，強調PSY是因為長期受到慢性失眠症困擾，才需要服藥配合治療，堅決否認有「代開處方」或藥物濫用的情況，並強調會積極配合相關部門的法律程序。

經紀公司承認代領屬重大疏忽。（MV截圖）

昔日兩度捲入吸毒與逃兵役黑歷史

事實上，PSY以往已兩度因違法行為引發極大爭議。他先於2001年因吸食大麻被捕並判處罰金；其後在2007年更爆出為逃避兵役而偽造工程師資格證，在服役期間違規進行商演，最終被法院判決重新服役20個月。