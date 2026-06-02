黃仁勳破天荒首登韓國綜藝　《劉QUIZ》驚喜同框劉在錫惹網民熱議

韓國人氣訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作團隊2日宣布，「AI教父」黃仁勳確定受邀擔任來賓，消息曝光後立刻在韓國網絡引發熱烈討論，不少網友直呼「根本不敢相信」、「有夠猛」，迫不及待要看黃仁勳跟劉在錫同框。



作為NVIDIA創辦人兼CEO，黃仁勳近年憑藉AI技術浪潮帶領公司躍升全球最受矚目的科技企業之一，其個人影響力也遍及全球科技產業。此次登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，更被視為他首度參與綜藝性質的深度訪談節目，因此格外受到關注。

黃仁勳（Reuters）

節目組表示，黃仁勳不只是成功企業家，更是推動AI產業發展的重要代表人物。從創業歷程到對未來科技趨勢的觀察，以及如何看待下一世代人才培育等議題，都有望在節目中與觀眾分享。

事實上，黃仁勳近年與韓國互動頻繁。他多次公開強調韓國在全球AI供應鏈與半導體產業的重要性，也持續與當地科技企業保持密切交流。每回訪韓期間，無論是企業參訪、產業論壇，或是品嚐韓國美食，都能引發媒體與民眾高度關注，親民作風更讓他累積不少人氣。

劉在錫（YouTube@Netflix Korea）

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對於此次邀請成功，CJ ENM經營負責人南承龍表示，黃仁勳的人生經歷本身就是一段極具啟發性的故事。他從年輕時曾在餐廳打工洗盤子，一路走到今日成為全球頂尖科技企業領導人，其奮鬥歷程與對AI時代的洞察，相信能帶給觀眾不同層面的思考與啟發。

根據相關報導，黃仁勳本週將再度訪問韓國，除了參與節目錄製外，也安排與當地財經界及企業人士會面交流，該集節目預計於6月播出。

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