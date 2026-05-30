王家晴Candy與梁嘉進奉旨談情　唱愛情輸家心聲：明白係錯都維持

繼早前推出首支個人單曲《直白》後，樂壇女子組合COLLAR成員Candy王家晴昨日再推出單曲《燈神》，繼續以愛情為題，帶出一段「虐心」的愛情故事，而MV更找來舞台劇演員梁嘉進擔任男主角奉旨談情，Candy笑言今次歌曲得到父母投票一致通過，有信心會引發共鳴。

繼早前推出首支個人單曲《直白》後，樂壇女子組合COLLAR成員Candy王家晴昨日再推出單曲《燈神》，繼續以愛情為題，帶出一段「虐心」的愛情故事。

唱出愛情輸家心聲

《燈神》由 Y.Siu作曲、Wyman黃偉文填詞、徐浩及黃兆銘編曲，講述一段明知是錯的關係，但仍要苦苦堅持下去，一個愛情路上「輸家」的心聲，她說：「今次帶出嘅訊息同《直白》有少少相似，都係忠於自己嘅決定，不過今次有啲可悲，明白自己決定係錯，但仍要維持着一段錯嘅關係。」Candy深信這首歌會引起共鳴：「外人去睇呢段關係係唔健康，好似不停自我傷害，但仍然會繼續挽留，旁人會覺得好費解，不過愛情就正正是控制唔到，當事人就算知道係錯，但都控制唔到，因為好愛對方，所以我覺得呢首歌，無論對男士或女士會有啲共鳴。」

《燈神》講述一段明知是錯的關係，但仍要苦苦堅持下去，一個愛情路上「輸家」的心聲，她說：「今次帶出嘅訊息同《直白》有少少相似，都係忠於自己嘅決定，不過今次有啲可悲，明白自己決定係錯，但仍要維持着一段錯嘅關係。」

Candy深信這首歌會引起共鳴：「外人去睇呢段關係係唔健康，好似不停自我傷害，但仍然會繼續挽留，旁人會覺得好費解，不過愛情就正正是控制唔到，當事人就算知道係錯，但都控制唔到，因為好愛對方，所以我覺得呢首歌，無論對男士或女士會有啲共鳴。」

提到MV拍攝請來梁嘉進擔任男主角，Candy表示對方是她今次拍攝的首選男主角，她謂：「想搵啲合作過嘅對手，可以一嚟就對戲。」問到二人奉旨談情，可有感覺尷尬？梁嘉進指跟Candy在舞台劇合作相處個半月，再次合作感覺並不陌生，而Candy亦表示沒有尷尬，笑言感覺是一見如故，她說：「可能同其他唔認識嘅男仔，做唔到呢啲情侶間咁自然同甜蜜嘅畫面，出嚟會生硬。」

提到MV拍攝請來梁嘉進擔任男主角，Candy表示對方是她今次拍攝的首選男主角，她謂：「想搵啲合作過嘅對手，可以一嚟就對戲。」

問到二人奉旨談情，可有感覺尷尬？梁嘉進指跟Candy在舞台劇合作相處個半月，再次合作感覺並不陌生，而Candy亦表示沒有尷尬，笑言感覺是一見如故。

Candy說：「可能同其他唔認識嘅男仔，做唔到呢啲情侶間咁自然同甜蜜嘅畫面，出嚟會生硬。」

媽咪手機狂loop新歌

對於《直白》在網上點擊理想，未知Candy可有因此為單飛注入強心針？Candy指：「其實最大嘅信心來源係來自幕後製作團隊，今次亦好榮幸邀請到超級強大嘅幕後班㡳打造呢首歌，對佢哋非常有信心。」提到屋企人對她的單飛作品可有評價？Candy笑說：「有日我晏晝返屋企，屋企應該冇人，我係咁聽到《直白》首歌，以為自己幻聽，原來媽咪有兩部電話，其中一部電話長期擺屋企loop緊《直白》MV，我問佢點解要咁做，佢話係播畀屋企啲貓聽，我覺得好搞笑，佢用呢啲方法嚟支持我。今次揀歌，原本有兩首歌，我都有畀爹地、媽咪聽，佢哋兩個一致通過選擇《燈神》。」

Candy笑說：「有日我晏晝返屋企，屋企應該冇人，我係咁聽到《直白》首歌，以為自己幻聽，原來媽咪有兩部電話，其中一部電話長期擺屋企loop緊《直白》MV，我問佢點解要咁做，佢話係播畀屋企啲貓聽，我覺得好搞笑，佢用呢啲方法嚟支持我。」又透露新歌選曲獲爸爸媽媽一致通過。

除了愛情題材外，Candy透露希望稍後的單飛作品可以友情為題，她表示：「之前COLLAR演唱會，我㨂咗唱Winka嘅《說好的未來》講一段友情，我人生中朋友雖然唔多，但每一個都係珍而重之嘅朋友，如果講友情，我相信自己會更易代入。」