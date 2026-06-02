日本天團「嵐」最後演唱會5人含淚致辭30分鐘：感謝粉絲一直守護

嵐的最後一場演唱會最狠的地方，不是唱了多少首歌，也不是東京巨蛋坐了多少人，而是5個快50歲上下的男人，站在燈光下面，把「謝謝」說了將近30分鐘。



不是那種營業式的謝謝。是有人停頓，有人哽住，有人繞了很遠才把一句話說出口。大野智最後說：「みんなで作った嵐を26年間、守り切れて本當によかった。」翻成中文，大概就是：大家一起做出來的嵐，能守住26年，真的太好了。這話聽着簡單，但放在日本娛樂圈，尤其放在嵐身上，就不太簡單了。

日本天團「嵐」5.31在東京舉行最後一場演唱會。（X@arashi5official）

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根據ORICON的報道，5月31日，5人組組合嵐的最後巡演《ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」》在東京巨蛋舉行。相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔五個人一起站上舞台，正式為26年半的組合歷史畫下句點。當天演唱會約3小時，全場33首歌，最後的成員致辭持續了約30分鐘。

對中國讀者來說，嵐這個名字可能不是人人都追，但「日本國民組合」這幾個字不是隨便貼的。1999年11月3日，他們以《A・RA・SHI》CD出道，出道發布會在夏威夷遊輪上辦，畫風很昭和殘留，又很平成開場。之後二十多年，他們不只是唱歌跳舞，還佔據綜藝、電視劇、廣告、紅白歌會和各種國民活動。說得俗一點，他們不是單純的男團，更像日本電視時代最後一批全民共同記憶。

這就有點像什麼呢？不是內娛某個流量組合紅了幾年，而是一個組合從電視黃金時代一路紅到手機時代。小時候在電視上看他們的人，後來帶着孩子繼續看；原本只聽歌的人，後來通過綜藝記住他們每個人的性格。小編多嘴一句，日本娛樂圈這種「陪伴型偶像」，一旦要結束，粉絲難受的不是少了一個明星，而是自己的某段人生被人按下了停止鍵。

「嵐」由相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔5個成員組成：

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嵐其實早在2020年12月31日就進入了活動休止。尷尬的是，那一年正撞上疫情，他們沒能用傳統意義上的現場演唱會和粉絲直接告別。之後，他們成立「株式會社嵐」，又在2025年5月6日宣佈活動再開，原因之一就是想把當年沒能當面說出口的感謝，補回來。於是從今年3月13日札幌巨蛋開始，他們跑了5個地點、15場公演，總動員數達到49萬人。

所以這次不是普通復出，也不是「爺青回」巡演。更準確地說，是一次遲到了好幾年的告別式，而且規格很日本：認真、完整、不給粉絲留懸念，也不讓故事爛尾。

松本潤的發言最像一場製作人式的回望。他說2020年活動休止時，因為疫情沒能直接對大家面對面說「ありがとう」，所以一直想找機會見到大家，把感謝再傳達一次。他還說，1999年至今，包括休止期間在內，26年半並不短，「一個出生的孩子都成人了」。這句很妙，日本人很愛用時間尺度把感情落地，不直接說「我們很偉大」，而是說一個孩子都長大成人了。

二宮和也則把自己的「傑尼斯人生」做了個收尾。他提到自己1996年6月進入傑尼斯事務所，最初其實想去打棒球，是因為父母說給5000日元，才被「釣」去參加試鏡。這個細節太二宮了，帶點自嘲，也帶點冷幽默。他說，試鏡3天后就被叫去拍雜誌，又過2天就上電視，「とんでもない1周間です」，簡直是離譜的一周。

但二宮真正重的一句話，是他說自己今天要結束約30年的「ジャニーズ人生」。這裏中國讀者可能要補一下背景。傑尼斯事務所曾經是日本男偶像工業的核心機器，後來經歷巨大丑聞與重組，現名STARTO ENTERTAINMENT。二宮本人已經獨立，但這次仍以嵐成員身份回到舞台。他說要結束的，不是藝人生涯，而是那個從少年偶像訓練體系裏一路走來的身份。

這句話如果放在內娛，大概會被剪成「告別舊公司」「疑似回應爭議」之類的熱搜標題。但在日本語境裏，它更像一種儀式：把一段沒有正式說再見的歷史，終於親手合上。說實話，日娛有時候最會搞這種東西，明明只是講話，卻講得像交接遺產。

相葉雅紀的部分更像一個「好人到最後還是好人」的發言。他說，能在大家面前，和大家呼吸同樣的空氣，直接表達感謝，真的很幸福。他還說，1999年剛開始時說「想在全世界掀起嵐」，那句話當時是被要求這麼說的，但26年半後他才真切覺得，真正讓嵐在世界各地掀起風浪的，是每一個人的支持。

這類話很容易被寫成雞湯，但放在相葉身上，粉絲大概會買賬。因為嵐五個人的人設一直不是靠「神秘感」撐起來的，而是靠長年綜藝裏的性格分工：松本潤像舞台總導演，二宮像聰明又嘴欠的遊戲宅，相葉是天然暖男，大野智是安靜但穩定的隊長，櫻井翔則像會把全場情緒整理成文章的人。說白了，他們紅到後來，觀眾愛的已經不只是歌，而是這個五人關係本身。

大野智的發言反而最短，也最重。他說自己18歲出道，到今天為止，粉絲長久跟着他們、把他們託到這裏，真的非常感謝。然後他對另外4名成員說：「こんなリーダーを…。ずっと支え続けてくれて、受け止めてくれて。」意思是，這樣的一個隊長，你們一直支撐着、接住了他。

這裏有個點很日本，也很嵐。大野智明明是隊長，但他不是那種強勢管理型隊長。嵐的隊長形象，一直帶點「被推上去的安靜中心」。他不怎麼搶話，不像傳統隊長那樣處處發號施令，卻因為這種不壓人的存在感，反而成了五個人之間很穩的軸。日本偶像組合裏，所謂「關係性」是很重要的消費對象。粉絲看的不只是個人魅力，而是5個人怎麼互相接話、互相讓位、互相維持那個小宇宙。

所以大野那句「誰一人欠けることなく」，也就是「誰都沒有缺席」，殺傷力才大。嵐的最後不是某個人先走、某個人留下，也不是拆開後互相避談，而是5個人一起把門關上。對於追了很多年的人來說，這已經算非常體面了。

櫻井翔最後把情緒收得更漂亮。他提到自己2019年曾說過，想把嵐關進寶箱。2020年12月31日，他們確實把嵐關進寶箱了，但那時因為疫情，是無觀眾演出，沒法和粉絲直接見面。而現在，5個人各自帶着鑰匙打開寶箱，終於把像寶石一樣漂亮的熒光棒之海，好好收進了寶箱裏。

這比喻有點肉麻嗎？有。但日本粉絲就吃這套，而且嵐也確實有資格這麼說。櫻井還說，演唱會現場看到很多粉絲留言，寫着「嵐が支えでした。」「嵐に救われました。」「嵐が生きがいでした。」他回應說，粉絲是他們的支撐，被粉絲拯救，能成為粉絲的人生意義，也成了自己的生存意義。

這種互相救贖的話，放在別的組合身上可能顯得用力過猛。但嵐特別之處就在於，他們的國民度不是靠爆點堆出來的，而是靠時間磨出來的。日本娛樂圈以前最強的東西，其實就是「長期共處」。固定節目每周見，年末紅白見，電視劇主題曲見，廣告牌上也見。你未必主動追，但他們一直在那裏。久了以後，偶像就從商品變成了日常傢俱，突然搬走，屋子裏會空一塊。

這也是為什麼嵐的告別和普通偶像畢業不一樣。偶像畢業通常是一個人離開組合，組合還在；而嵐這次更像一個時代的店鋪拉下捲簾門。捲簾門上沒有寫「倒閉大甩賣」，而是寫着「謝謝惠顧26年半」。好傢伙，想想還挺殘酷。

當然，嚴格說嵐不是「消失」。櫻井翔最後說：「僕たちが、嵐でした。いや、僕たちは…嵐です。」先說「我們曾經是嵐」，又改口「我們是嵐」。這個小小的改口，是整場最懂粉絲心理的地方。活動結束了，組合不再繼續跑新行程了，但他們不願意把「嵐」說成過去式。

這就留下了一個日本式的曖昧空間。不是複合預告，也不是未來承諾，只是告訴粉絲：這個名字不會被丟掉。大野也說，今天之後他們的活動會結束，但大家一起做出來的嵐會繼續活下去。話說回來，這種說法也挺狡猾的，理智上知道結束了，情緒上又被允許繼續放着。

如果要找今天這篇新聞最值得寫的地方，不是「嵐解散了」這麼簡單。日本娛樂圈最會做的，其實是「結束的儀式感」。什麼時候宣佈，怎樣再開，怎麼巡演，最後誰先發言、誰收尾、哪些話必須說給粉絲聽，都像被認真擺放過。相比很多組合走到最後只剩官宣、沉默和傳聞，嵐至少給了粉絲一個完整句號。

但這個句號也不是那麼圓。畢竟26年半不是一篇報道能裝下的。有人從學生時代追到工作結婚，有人從綜藝入坑，有人只是某年在電視上聽過《Love so sweet》。每個人的「嵐」都不是同一個嵐。現在5個人說完謝謝，各自往前走，剩下的就只能交給那些歌、那些綜藝片段，還有硬盤裏不知道舍不捨得刪的舊檔了。

不過櫻井翔那句改口還是挺會的：

我們曾經是嵐。不，我們是嵐。

這話一出，粉絲還怎麼捨得關燈啊。

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