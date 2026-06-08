《三國演義》馬謖演員張治中去世　名導張紀中發文感嘆又痛失摯友

中國大陸知名演員張治中長期投入戲劇表演，於今日傳出逝世消息，享壽68歲。



導演張紀中證實此事，並表達深切哀悼。張治中因在《三國演義》飾演馬謖、《水滸傳》詮釋晁蓋等經典角色而廣受觀眾喜愛。

《三國演義》馬謖的飾演者張治中逝世。（《三國演義》劇照）

張治中因出演《三國演義》馬謖、《水滸傳》晁蓋等角色為觀眾喜愛：

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張治中逝世 「揮淚斬馬謖」成經典

張治中在《三國演義》中完美詮釋馬謖一角，尤其「揮淚斬馬謖」一幕，將角色的悔恨與不甘詮釋得淋漓盡致，臨刑前含淚的神情讓觀眾難以忘懷。

隨後他在《水滸傳》中飾演晁蓋，從智取生辰綱到梁山聚義，展現角色剛毅氣質，最終在曾頭市一戰壯烈犧牲，成為無數觀眾心中的經典螢幕形象。

張紀中在悼文中指出，張治中是山西話劇院早期學員班成員，為人沈穩謙和，對表演始終認真嚴謹，無論在劇院或影視作品中皆以專業態度面對每一個角色，張紀中強調，張治中比他年輕5歲，兩人情同兄弟，彼此間在演藝事業中攜手奮鬥，留下許多珍貴回憶。

張紀中悼文稱與張治中情同兄弟，如今痛失好友。（微博＠張紀中）

88歲資深演員魏宗萬，在《三國演義》演的是司馬懿，這個月他於上海病逝，張紀中感嘆：

前幾日才剛惋惜魏宗萬先生離去，心緒尚未平復，如今又痛失一位並肩前行的好兄弟、好同行。

張紀中感嘆人生無常，並祝福張治中安息長眠。

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