林奕匡41歲生日開工獲驚喜　透露今年創作大豐收女兒成創作靈感

歌手林奕匡（Phil）6月12日到新城廣播接受黎莉和姚心悅主持的《搵嚟講》環節「賞心悅樂」訪問，適逢今天是Phil的41歲正日生日，兩位主持在訪問後突然送上蛋糕，為壽星仔驚喜慶生，令Phil笑得合不攏嘴，氣氛溫馨又歡樂。



林奕匡（Phil）接受黎莉和姚心悅主持的《搵嚟講》環節「賞心悅樂」訪問。（公關提供）

林奕匡許願大曬慈父樣

被問到生日願望，Phil即時流露「慈父光環」，甜絲絲說：「最重要係囝囝健康快樂成長。」他隨即又補充：「講就容易，每次佢有少少病痛，做父母都會擔心死。最緊要係佢開心、快樂、健康。」至於個人願望，Phil笑言：「希望自己音樂上可以有更多變化同挑戰，亦希望做多啲好嘅音樂畀大家。」

林奕匡許願大曬慈父樣。（公關提供）

林奕匡透露今年創作大豐收

提到今年在歌曲方面的目標，Phil透露：「今年年頭嘅時候已經寫咗一堆歌，希望今年可以揀一首歌去做第一季，誰知一揀，其實五首歌都揀到。」他笑說感覺沒有壓力，反而更享受創作過程，未來一年會繼續寫歌，無論是給自己還是其他歌手，都會朝着這個方向進發。他又感謝囝囝帶來靈感：「有時怕會有樽頸位，但可能囝囝畀咗我好多靈感，所以有好多情感去寫歌。」

林奕匡透露今年創作大豐收。（公關提供）

林奕匡表示下班與家人吃飯慶祝

至於今晚會如何慶祝？Phil開心表示：「做完嘢就會同屋企人出去食飯。」他強調工作與家庭之間的平衡：「工作當然重要，但屋企都好重要，最好係兩樣嘢都有。」問到太太會否給他驚喜時？Phil隨即說：「唔使驚喜喇！」笑問是否已經「老夫老妻」所以不用驚喜？他甜笑表示：「唔係，佢已經畀咗我最珍貴嘅禮物，就係我哋嘅囝囝。」