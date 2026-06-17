Björn Again《The ABBA Forever Tour》登陸亞洲　8月香港首開騷

來自澳洲墨爾本的Björn Again將於2026年帶著《The ABBA Forever Tour》登陸亞洲！這場長達兩小時的ABBA視聽盛宴，將帶領觀眾再次感受征服全球的經典音樂魅力。



《The ABBA Forever Tour》海報（公關提供）

這場閃耀奪目、令人心曠神怡的復興演出，將涵蓋所有您耳熟能詳的經典金曲，包括《MammaMia》、《Dancing Queen》、《Waterloo》、《SOS》及《Gimme! Gimme! Gimme!》，以及 ABBA最動人的抒情作品，如《The Winner Takes It All》、《I Have a Dream》、《Chiquitita》和《Fernando》。

Björn Again被譽為最高水準的現場表演之一

Björn Again深受全球觀眾與樂評人的喜愛，被譽為國際舞台上最具娛樂性、最高水準的現場表演之一。憑藉精準的唱功、耀眼的活力、華麗的服裝、誇張的劇場效果以及幽默風趣的演出方式，BjörnAgain為各年齡層的粉絲帶來最極致的ABBA體驗。

《The ABBA Forever Tour》座位表（公關提供）

Björn Again成立至今已超過120個國家演出

Björn Again於1988年在墨爾本成立，至今已在超過120個國家演出，更是唯一獲得 ABBA成員官方認可的致敬樂團。他們的忠實粉絲包括 Metallica、Nirvana、Tom Jones 爵士、路雲·雅堅遜（Rowan Atkinson，豆豆先生）及 J.K. 羅琳（J.K. Rowling），足以證明其全球影響力。樂團曾登入多個世界標誌性場館，包括溫布萊球場 (Wembley Stadium)、皇家阿爾伯特音樂廳 (RoyalAlbert Hall)、雪梨歌劇院 (Sydney Opera House) 及墨爾本邁爾音樂場 (Myer Music Bowl)，並多次參與國際大型音樂節，如 Glastonbury（三度受邀）、Roskilde、Reading、洛杉磯的 The House of Blues以及澳洲中部的The Big Red Bash。

《Time Out》雜誌形容Björn Again是「當今世上最具娛樂性的現場表演之一」；而 ABBA成員Benny Andersson更留下了著名的評價：「歌迷們應該盡情享受Björn Again，因為這是你們最接近親眼看到ABBA演出的機會。」

隨著《Muriel’s Wedding》、《風塵三絕》(The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert) 等電影的推波助瀾，以及音樂劇及電影《MAMMA MIA!》在全球取得的巨大成功，ABBA的音樂熱度更勝以往。

《The ABBA Forever Tour》海報（公關提供）

Björn Again以充滿感染力的演出聞名

Björn Again於1988年在澳洲墨爾本成軍，是唯一獲得ABBA成員親自官方認可的致敬樂團。當時創辦人希望打造一種全新的娛樂概念，最後決定以「向ABBA致敬」的形式成軍，將頂尖音樂與風趣的劇場效果完美結合。 他們的足跡遍佈超過120個國家，連 Metallica、Nirvana和戇豆先生都是他們的忠實粉絲！他們以精準的聲線、充滿感染力的演出、華麗的服裝和幽默的風格聞名於世，為廣大粉絲提供最原汁原味的ABBA現場體驗。