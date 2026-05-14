金曲獎｜蔡依林《Pleasure》英文歌詞佔半竟入圍華語專輯？網解畫

第37屆金曲獎入圍名單已在5月13日公布，蔡依林憑著專輯《Pleasure》入圍9項，不過有網友則發文質疑蔡依林的專輯中，幾乎都在唱英文，卻可以入圍最佳華語專輯獎及最佳華語女歌手，這立刻引發網友熱議。



原PO把蔡依林專輯中每首歌歌詞，全部交給AI統計中文、英文比例，統計標準中文以「漢字個數」，英文以「單詞個數」，並表示「光是把英文『按單詞個數』計算，佔比就直接超過50%了。考慮到英文單詞幾乎都是多音節，若按實際『演唱時長』來算，英文的比例只會更高。」

原PO利用AI統計出《Pleasure》專輯的13首曲目，有3首是全英文歌詞，其餘的歌曲有的中文詞比例高，有的則是英文詞比例高，整張專輯歌詞統計下來，中文詞佔了46.12%，英文詞佔53.88%。認為既然金曲獎特意按照語言分類，而《Pleasure》的中文佔比甚至低於50%，質疑是否有資格入圍最佳華語專輯。

蔡依林憑藉專輯《Pleasure》入圍《金曲獎2026》9項大獎。（微博@蔡依林工作室）

點擊回顧蔡依林《Pleasure》演唱會的精彩瞬間：

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有其他網友就解釋，金曲獎語種的判斷單位是以「首」為單位，只要6首歌的歌詞占比，華語大於其他語種即可入圍。專輯中第2首《The Divine Comedy: Purgatorio》是拉丁文，不該被列為英文，且與第十首《Hush Little Baby》都是作為Intro的曲目，並非正式演唱曲目。所以專輯應該是11首歌，其中6首的華語多於其他語種，故判斷為華語專輯。

根據「第三十七屆金曲獎報名須知」中明訂最佳華語專輯獎：以演唱華語流行歌曲為主，且該專輯應有曲數六首以上或音樂總長度三十分鐘以上（不含伴唱版本）為全新編曲演唱之作品。

今年金曲獎評審團主席黃韻玲對於作品的中英文比例問題，也透露他們有很嚴格的資格審查，如果英文超過一半以上，那就沒有辦法被歸類為華語專輯，只要符合規範，就不影響作品參賽資格。

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