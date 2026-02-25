53歲金曲歌后遭爆得知經理人患癌即解約　還諷「沒小孩賺甚麼錢」

53歲金曲歌后彭佳慧近日傳出與合作超過10年的前經理人分道揚鑣，更有疑似言語霸凌的對話內容外流。



對此，現任經理人回應，彼此於公於私都做過最大努力，希望別有過多臆測。

彭佳慧（Instagram@juliastar888）

根據《鏡週刊》報導，彭佳慧在得知前經理人蘇瑩恬（小恬） 罹患癌症後，隨即解除雙方合作關係。事後更傳出她對前經理人說：

妳又沒小孩，賺那麼多錢幹嘛？

此番言論讓聽聞的圈內人士感到不敢置信。

對於外界質疑，彭佳慧經理人回應表示：「工作關係結束雖遺憾，公於私我們都做過最大努力，希望不要有過多臆測。」未正面回應解約時機與對話內容的真實性。

彭佳慧自出道便以《舊夢》、《相見恨晚》等作品在樂壇打下基礎，2016年更憑藉《大齡女子》專輯奪得第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎座。當年在頒獎典禮上，她激動落淚並在致詞時特別感謝這位陪她走過事業低潮、始終不離不棄的前經理人，如今雙方卻因解約問題爆發風波，前後對比令外界議論紛紛。

