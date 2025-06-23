盧廣仲獻唱組曲致敬方大同唱哭全場　淚吐此生無法實現約定！

盧廣仲昨擔任《2025 hito流行音樂獎》特別嘉賓，暖心獻唱方大同的組曲，向故友致意感動全場，他還透露一個這輩子無法實現的約定，「我們說好50歲前要合作，沒想到就…不曉得今天算不算合作」。



在接到邀約當下，他二話不說答應，表示跟方大同生日相近，都是巨蟹座，「再加上他比我早出道，他有種親切感，是哥哥的感覺」。

盧廣仲翻出跟方大同的合照，逼哭全場。（聯合新聞網授權使用）

他在彩排時唱哭一票工作人員，坦言自己編排曲目時也常常落淚，甚至還夢見方大同：「大概是他知道我要做這表演，我說希望你會喜歡。」

盧廣仲提到去年聽到方大同的專輯，立刻傳訊息關心他的聲音狀態，並分享聽完專輯的心得，可是幾個月後就收到他的死訊，第一時間難以置信。這次他選唱《Love song》、《才二十三》、《愛愛愛》、《蘇麗珍》、《好不容易》、《為妳寫的歌》，後方大螢幕秀出兩人合照，他也翻出方大同的語音對話「喂，廣仲」加進表演中，表示覺得有方大同的聲音出現，是個滿好的回憶。

盧廣仲暖心獻唱方大同的組曲。（聯合新聞網授權使用）

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