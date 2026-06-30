林暐竣新歌被指抄襲薛之謙《演員》　遭網民洗版質問要求回應

香港男歌手林暐竣（Regent）近期演唱live版《取消追蹤》，不料無預警掀起一場疑似抄襲的風波。大批網民紛紛貼出截圖和音源進行對比，洗版式炮轟《取消追蹤》涉嫌抄襲內地唱作歌手薛之謙的經典神曲《演員》。

林暐竣《取消追蹤》被指疑似抄襲薛之謙《演員》。（IG@universalmusichk）

林暐竣被批大把時間Like動態卻裝聾作啞

面對社交平台鋪天蓋地的抄襲質疑，有網民狠批他平時在線上非常活躍，大把時間去Like別人的限時動態，但當大家在他的最新貼文下瘋狂留言要求正面回應時，他卻疑似「當睇唔到」並選擇性潛水。更被網民抓包的是，他唯獨挑選那些讚賞他的正面留言來進行熱情回覆，這種「選擇性失明」的方式被網民群起調侃，紛紛留言催促他「不如先正面回應一下網絡質疑」。

網民要求先回應抄襲風波。（Threads）

湯令山《玻璃》亦躺槍 理性樂迷冷靜護航

有部分網民在留言中試圖轉移焦點，直言:「講真，Gareth. T（湯令山）首《玻璃》抄得仲誇張，但反而沒什麼人討論。」不過，亦有許多抱持客觀態度的音樂愛好者與理性網民站出來為兩位歌手護航。他們冷靜地分析指出，坦白講一首歌如果只是有兩句旋律相似，在業界根本算不上是抄襲，最多只能算是流行曲常見的「撞Melody」現象。

湯令山《玻璃》亦有被指抄襲John Mayer歌曲。（Threads）

這些理性樂迷解釋道，現代流行音樂經常會使用同一個常見的和弦，在相同的音樂框架下編排，撞旋律實在不足為奇。這種情況在國外頂級樂壇也屢見不鮮，正如大熱流行曲如《APT.》、《Bad Romance》以至《Judas》等等，背後都用過極為相似的Melody線。因此，他們呼籲大眾應該保持理性與客觀，不應動輒給本地音樂人扣上抄襲的帽子。