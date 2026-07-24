三浦春馬逝世6年　伯樂製作人曬舊照追思　坦言：新角色還想找他

7月18日，三浦春馬的七回忌（離世後的第七個忌辰）。



阿繆斯事務所照例在X上發了追悼文，說「真心希望三浦春馬傾注熱情的那些作品，能繼續温暖照耀大家今後的每一天」。評論區一如既往地湧滿了思念他的人。

三浦春馬逝世7周年，所屬事務所和製作人村瀨健都發文悼念他。（微搏@三浦春馬）

三浦春馬於2020年離世，留下了《戀空》《進擊的巨人》等知名作品：

+ 4

但這次最讓人繃不住的，是村瀨健發的那段話。

村瀨健是誰？《silent》的製作人，《Character》的製作人，也是把三浦春馬帶上熒幕的推手之一——2006年那部讓全日本記住三浦春馬的《14歲的媽媽》，他就是製作人。

七回忌當天，村瀨在Instagram上寫道：

已經過去6年了。現在每次想電視劇和電影的企劃時，還是會覺得「這個角色想讓春馬來演」。不是一次兩次，是很多很多次。6年了。雖然發生了很多事，但我還是想再多拍一些電視劇。為了能讓你也覺得我是個值得驕傲的存在，我會更加更加努力的。請你在天上看着吧。

配了一張《14歲的媽媽》裏當年年輕的三浦春馬和志田未來的劇照。

六年前他走的那天，村瀨發過一條更讓人心碎的話：「彼此成長之後，說好『再一起幹吧』的約定沒能實現，這很悲傷很後悔。但是，三浦春馬這個演員被這麼多人愛着、被這麼多人需要着，我真的特別特別高興。雖然沒說過，但你是我的驕傲。真的謝謝你。還有，真的真的，辛苦了。」

說實話每次看到這種文字都會想，如果他還在這條路上走着，現在會演什麼樣的角色，會變成什麼樣的演員。《14歲的媽媽》那時候才十幾歲，眼睛裏全是對錶演的好奇和認真。後來的《戀空》《君に屆け》《進擊的巨人》，一部一部地站穩了。

六年了。評論區有人說：

「因為這個作品喜歡上春馬君，也愛上了村瀨桑的作品」

「心裏和外表都美麗的演員，我也不會忘記」

「現在、一直、以後都不會忘記的演員。好想再見一次那個笑容。」



有些人走了，但留下的作品會一直說話。

【延伸閱讀】高以翔離世近7年 好友分享珍藏多年私照 引粉絲感慨：好想念他（點圖放大瀏覽▼▼▼）