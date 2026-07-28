陳輝陽作品演唱會丨陳奕迅容祖兒震撼合體　炎明熹演繹新歌超晒班

由棋人娛樂及陳輝陽@好好笑主辦，一連三場（7月24至26日）的《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》於澳門銀河綜藝館圓滿落幕。作為陳輝陽首個聯乘頂尖歌手的個人作品展，演唱會集結了陳奕迅（Eason）、容祖兒（Joey）、周筆暢（筆筆）、炎明熹（Gigi）及小肥（徐智勇）五位跨越地域與世代的樂壇唱將，重新演繹陪伴幾代人成長的經典金曲，陳輝陽完場前更親自解構誰是「K歌之王」，為樂迷送上一個充滿集體回憶與驚喜的晚上。

一連三場（7月24至26日）的《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》於澳門銀河綜藝館圓滿落幕。（官方圖片）

胡楓驚喜現身大屏幕

演唱會開場，大屏幕首先打出陳輝陽將演唱會獻給已故、同樣熱愛音樂的父親陳振華的深情字句。隨後，胡楓（修哥）驚喜現身大屏幕，化身「K sir」拍攝宣傳片。他以標誌性的幽默口吻，自稱擁有70年教唱K歌經驗、連MJ（Michael Jackson）都是其學生，更打趣警告「攞低分及無得獎」的同學要加倍注意，否則要進入「地獄特訓班」。影片中，Eason、Joey、筆筆及Gigi均榮獲卓越成績，唯獨小肥因「高音尖、中音虛、低音虛」被貶入特訓班，以極具玩味與幽默感的方式，為這場「K歌Night」揭開序幕。

胡楓（修哥）驚喜現身大屏幕拍攝開場宣傳片。（香港01攝）

五大唱將聯手唱響新曲舊詞經典金曲

小肥率先一連帶來《美麗有罪》、《門》及《新世紀福音戰士》，在陳輝陽重新編排下融入 Michael Jackson《Billie Jean》、《Smooth Criminal》及《Thriller》的勁爆節奏，瞬間點燃全場氣氛。下半場小肥更再度登場，首唱陳輝陽為他度身打造的高難度全新單曲《不醒人士》。

小肥（徐智勇）率先出場點燃全場觀眾氣氛。（官方圖片）

下半場小肥首唱陳輝陽為他度身打造的高難度全新單曲《不醒人士》。（官方圖片）

隨後，三位實力女歌手Joey、筆筆與Gigi接力亮相。在陳輝陽的精湛編曲下，筆筆率先以《暗湧》及《黑夜不再來》牽動人心；Joey接力獻唱經典《寂寞大道》與《爭氣》，引發全場共鳴；新生代小天后Gigi則細緻演繹《聾子》及《終身美麗》。期間，Joey與Gigi合唱《怯》，隨後三位女歌手更攜手帶來《下次流淚》。三代天后首度同台飆歌，世代傳承震撼全場，盡顯唱功。

周筆暢（筆筆）接力亮相。（官方圖片）

容祖兒（Joey）接力獻唱經典。（官方圖片）

新生代小天后炎明熹（Gigi）。（官方圖片）

至於期待已久的Eason，在《打得火熱》的萬人尖叫聲中震撼登場，繼而在陳輝陽編排下，Eason與舞者以劇場形式，將《Shall We Talk》、《孤獨探戈》、《人來人往》及《抬起我的頭來》等金曲完美串連。而最矚目的焦點，莫過於首場由Eason與Joey合唱、第二及第三場則由筆筆接力對唱的神曲《漩渦》。在全新的編排下，兩人在舞台上透過歌聲與肢體細膩對戲，將歌曲中男女博弈的張力展現得淋漓盡致，令全場樂迷熱血沸騰。

期待已久的陳奕迅（Eason）。（官方圖片）

首場最矚目的焦點莫過於由Eason與Joey合唱的神曲《漩渦》。（香港01攝）

及後第二與第三場則由筆筆接力與Eason對唱《漩渦》。（官方圖片）

演唱會尾聲，Eason、Joey、筆筆、Gigi與小肥再度同台大合唱主題曲《K歌之王》，現場瞬間化身萬人大K房。而來到最後一場，陳輝陽在台上再次感謝五位優秀的歌手為他的作品展演出，並希望每位嘉賓分享對他的看法。

演唱會尾聲，Eason、Joey、筆筆、Gigi與小肥再度同台大合唱主題曲《K歌之王》。（官方圖片）

陳輝陽。（官方圖片）

陳輝陽親解改編《漩渦》背後原因

第一位分享歌手，陳輝陽揀了由他一手提攜入行的小肥。小肥坦言自己容易被情緒牽動，好易怯好易驚，說：「輝陽係精益求精嘅人，搵你做監製嗰時，我好驚入錄音室，好驚面對你，但好多謝你當時叫我去學唱歌，令我搵番自己，有新唱歌道路，輝陽睇落好嚴肅，但其實好窩心。」Gigi則大爆陳輝陽為了做好作品，可以通宵工作，翌日大早又傳訊息給她，說：「多謝陳輝陽老師嘅邀請，仲幫我創作咗好聽嘅歌曲。老師係一個好好好熱情嘅人，佢嘅火甚至蓋過我。」陳輝陽則感激Gigi在這世代出現了一把如此優秀的聲音，笑指自己的「火」全是給她逼出來的。

小肥多謝陳輝陽老師一手提攜他入行。（官方圖片）

陳輝陽在社媒感激陳輝陽老師嘅邀請。（Threads截圖）

提到筆筆，陳輝陽大讚她非常厲害，音域極廣，歌曲演繹可以是熟女，也可以是瘋婦，是一位音域極闊的歌手，因此特別邀請她參與演出。周筆暢直言二人雖然是首次合作，但對他的音樂並不陌生，說：「雖然今次係第一次合作，但我對你嘅歌好熟悉，由細聽到大，亦翻唱好多，好多謝有呢個機會。」她更透露二人正在磨合新作品。

陳輝陽大讚筆筆是一位音域極闊，非常厲害的歌手。（官方圖片）

輪到Joey，她即時打趣反問連日被熱烈討論的新版《漩渦》，說：「我條問題好大膽，點解要改到《漩渦》咁難唱？」陳輝陽解釋每個音符都有原因，說：「我唔想重覆，唔想同以前比較。我將《漩渦》編曲變到好似發咗一個惡夢，係我第一個想法，我作品音樂會唔會做原裝，因為我長大咗，想用而家嘅歌曲講故事俾大家聽，呢個係新作品，希望大家包容到，繼續聽落去，會聽到另一個故事，亦俾我可以有機會做新作品，多謝大家。」而Joey亦衷心感激陳輝陽的提攜，坦言沒有《爭氣》與《痛愛》，就沒有今天的容祖兒，並表示：「我希望你可以繼續有好嘅作品，繼續寫落去。」

Joey大膽提問：「點解個《漩渦》要改到咁難唱？」（官方圖片）

誰才是「K歌之王」？

Eason則回憶起兩人的合作點滴，說：「1997年佢第一次寫《現場直播》俾我，之後大家開始多溝通，寫咗《美麗有罪》同《黑夜不再來》，到我轉新公司就有《K歌之王》，好多謝你同林夕寫俾我。輝陽係一個會同歌手同步嘅監製，我哋可以同步，好魔幻透過器材、電線 feel 到大家個心感受咩？呢個就係音樂，多謝陳輝陽。」面對眾多歌手的真心告白，陳輝陽最後向全場樂迷承諾會繼續創作，更表示覺得自己正處於創作巔峰期，說：「喜歡音樂的人，最終會被看到。」他亦在演唱會結束前點出主題，向樂迷透露究竟誰才是「K歌之王」，直言只要是用心唱音樂的人，每一個人都是「K歌之王」。

Eason則回憶起1997至今兩人的合作點滴。（官方圖片）

在全場雷動的歡呼聲中，Eason在舞台側隨鋼琴緩緩升起，彈奏出《失戀太少》的旋律。陳輝陽先深情唱出開頭幾句，隨後二人交換位置，由陳輝陽接手鋼琴伴奏，Eason接過咪深情演繹。這對合作多年的黃金拍檔，以一彈一唱的完美默契，為一連三場的《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》劃上了最動人、最完美的句號。