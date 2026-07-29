陳輝陽爆遭炎明熹搞到「死去活來」　台上爆笑互窒：因為唔想你死

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）近日夥拍陳奕迅及內地歌手周筆暢，在澳門一連三晚為《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》擔任演出嘉賓。年僅21歲的炎明熹在舞台上一改過往少女形象，性感大解放！造型一晚比一晚大膽，成為全場焦點。



Gigi在《陳輝陽作品演唱會-K歌之王》擔任演出嘉賓。（IG@yiminghay）

性感大解放

首晚炎明熹以露肩束腰裝亮相，初現小性感；第二晚換上黑色喱士透視裝，貼身剪裁將其玲瓏曲線表露無遺；尾場她更穿上黑色花花晚裝裙，胸口微露事業線，搭配裙擺邪惡高衩設計大騷逆天長腿！每套戰衣都令台下觀眾眼前一亮。

Gigi玲瓏曲線表露無遺。（IG@yiminghay）

Gigi大騷逆天長腿。（IG@yiminghay）

「火星話」感謝陳輝陽爆笑互窒

當一眾歌手齊集台上時，炎明熹以她一貫的「火星話」風格感謝音樂人陳輝陽：「覺得老師係好有熱情嘅人，雖然我個名有啲火，但佢嘅火係蓋過我個名嘅火。每次瞓覺，佢好夜都Send訊息叫我加油，話會幫我調校好啲歌，第二朝我未瞓醒就有第二個訊息畀我。」陳輝陽則大爆被炎明熹搞到「死去活來」：「嗰晚我做到就快死，但收到佢訊息，我同自己講唔死得住，幫佢搞埋啲歌先。」炎明熹隨即俏皮回應：「因為唔想你死，所以Send好多訊息畀你。」二人你一言我一語，爆笑互窒之中盡見伯樂情誼，引來全場觀眾大笑！