張國榮70誕辰音樂會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：

張國榮《繼續寵愛·張國榮70誕辰·音樂會》音樂會將於2026年9月12日（星期六)在安盛竹翠公園舉行，會在klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

演出海報。（IG@mrschan2000）

張國榮70誕辰音樂會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年9月12日（星期六)
演唱會時間：晚上7時15分
演唱會地點：安盛竹翠公園
門票價錢：HKD $1180 / $580
注意：每位「哥」迷會會員最多可訂購 4 張門票。

張國榮70誕辰音樂會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：klook
公開開賣日期：2026年6月26日
公開開賣時間：早上10時至7月3日晚上11時59分

哥哥張國榮出演「寧採臣」。（《倩女幽魂》劇照）

張國榮70誕辰音樂會2026香港 | 座位表

安盛竹翠公園西九文化區座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

安盛竹翠公園西九文化區座位表僅供參考，實際以官方發布為準。（IG@chessman_macau）

張國榮70誕辰音樂會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

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