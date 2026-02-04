台影視大亨吳敦逝世享年77歲 曾捧紅金城武賈靜雯 林志穎致哀
吳敦外號鬼見愁，曾為竹聯幫大佬、影視圈大亨，手機號碼「141242」正如行事作風，卻驚傳2月3日過世，享壽77歲。家屬將靈堂設置在台北市民權東路會館，預計2月15日在台北市懷愛館舉辦告別式，但未設公祭。
吳敦家屬的訃聞透露，吳敦於2月3日上午6時30分過世，在2月15日舉行完家祭後，隨即火化。
但也表示承蒙各界關心，子女晚輩會於鼎峰會館「大願廳」設靈堂，開放來賓弔唁，「子女晚輩遵父親生前遺願，告別追思會當天不開放公祭儀式，希望家人溫馨陪伴走完人生最後一程」。
林志穎聽聞消息非常的震驚，表示自己出道時也非常感謝他的照顧，讓自己嘗試了軍教、校園、古裝等不同類型的電影，也有機會能夠與各位前輩合作，是他讓我成就了許多膾炙人口的角色，甚至之後到香港發展也都是因為吳哥，這一路走來真的非常感謝吳哥，謝謝吳哥在電影史上的堅持與貢獻，希望他一路好走。
賈靜雯則是剛剛才收到同事通知，回應：
早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。
吳敦去年出新書《江南案與我的一生》，發表會上民進團總召柯建銘、張安樂、導演朱延平、陳啟禮兒子陳楚河都到場。他近年心臟裝過支架，曾進出加護病房，每周洗腎，身體狀況不若從前。
吳敦前後製作上百部影視作品，捧紅金城武、林志穎、釋小龍、郝劭文等，其中曾帶著賈靜雯、蘇有朋赴陸拍《倚天屠龍記》大紅，他曾有2段婚姻，1991年與許佩容結婚，5年後離婚，也跟鄭家榆交往過。
