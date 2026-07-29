張敬軒《放棄的界限》預告不派台引抗議　今順應民意即將正式上線

張敬軒（軒仔）近日舉行《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》，在台上持續為歌迷帶來「驚喜放題」。繼日前（24日）無預警首唱未派台新作《靈魂相願》兼現場首播 MV 引爆全場熱潮後，於第二場（25日）他再接再厲，首度公開演繹另一首從未曝光的全新單曲《放棄的界限》，細膩旋律令現場樂迷聽得如癡如醉。

張敬軒第二場首度公開演繹另一首從未曝光的全新單曲《放棄的界限》。（香港01攝）

新歌《放棄的界限》cover（IG@hinscheung）

預告「唔派台」引爆歌迷洗版「抗議」

然而，軒仔此前曾於台上預告《放棄的界限》將「不會派台」，消息一出即時在網絡上引爆大批歌迷的洗版式「抗議」。大量樂迷湧入軒仔的社交平台強烈要求他改變初衷，紛紛留言狂讚這是一首不可多得的神作。歌迷熱烈留言洗版：「呢首一聽就知冠軍歌，唔係唔派台咁大整蠱下話？」、「呢首咁好聽竟然唔派台？呢首真係輕鬆冠軍歌！」、「快！聽日就派！」、「派！！！！！！好好聽！！！！！」

張敬軒曾預告新歌不會派台。（香港01攝）

順應民意今日正式派台 軒仔發帖暗示新曲上線

在萬千歌迷的強烈呼聲下，寵粉無極限的軒仔與團隊最終決定聽取民意，正式將《放棄的界限》安排上線派台！軒仔7月29日特意在社交平台發動態暗示，歌曲《放棄的界限》即將正式上線，讓等待多時的樂迷可以隨時重溫這首歌。

更開玩笑表示，想用特別封面勁搞笑。（IG@hinscheung）