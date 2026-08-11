《中年好聲音》亞軍李佳苦等四年出個人專輯　獲周吉佩顏米羔力撐

有志者事竟成，首屆中年《中年好聲音》亞軍李佳獲獎後默默耕耘四年，終於圓夢推出首張個人專輯《李佳MIRANDA LEE》。8月9日她在會展的「2026香港高級視聽展」中舉行簽唱音樂會，圈中好友紛紛到場支持，除了「Rita老師」韋綺姍及唱片監製張家誠，還有大班「中聲」戰友，包括「中一」的周⁠吉佩、羅啟豪、⁠吳大強、⁠林彥言、丁文俊和李泇霖；「中二」的⁠顏米羔和⁠沈宗賢，以及「中三」的劉洋和陸東成等。

李佳舉辦簽唱會宣布首發唱片（IG@mirandaleefc）

《中年好聲音》李佳苦等四年出輯

一開場，司儀道盡粉絲的心聲：「這位實力女唱將一早就應該擁有自己嘅唱片，不過佢希望用時間提煉自己嘅思維，以經歷灌溉自己嘅音樂。終於今日，佢喺大家嘅見證下，推出自己第一張唱片！」這時李佳及監製Alan張家誠登場，分享新碟製作點滴。儘管一般發燒碟常以慢歌主導，但佳佳這張碟打破傳統，以充滿強烈律動感的爵士舞曲《Shake It!》作第一主打。Alan表示是希望突顯她澎湃激昂的唱功。

佳佳即場演繹了《Shake It!》炒熱全場氣氛後，台上感覺為之一轉，因為討論焦點落在碟內另一首風格截然不同的慢歌，就是林子祥原唱的《追憶》。佳佳表示：「我嚟香港後才認識呢首歌，內容正正係我同爸爸嘅故事……」佳佳父親是京劇演員，她21歲時，爸爸在舞台表演時心肌梗塞猝死，難以言喻的哀傷一直藏在她心底。Alan特意把這首感人之作重新編曲給佳佳演繹，抒發她對慈父的感恩和思念。

現場來賓眾多。（IG@mirandaleefc）

演唱追憶感淚告白天上慈父

舞台上的射燈落在佳佳身上，溫暖的弦樂編曲下，佳佳以真摯感情獻唱了這個2026版《追憶》，眼角數度湧出淚水，最後她終於忍淚唱完了這首歌。司儀問她有什麼對天上的爸爸說，佳佳吐出心聲：「爸爸，希望您為我感到自豪！」全場感動，觀眾的歡呼聲中更混和著一份敬意與溫暖。

演唱追憶感淚告白天上慈父。（IG@mirandaleefc）

破傳統爵士舞曲作主打唱給老公

來到碟內第三首歌《拉丁綠洲》，Alan表示創作上以拉丁節奏為主軸，又是佳佳情有獨鍾的音樂風格。他還在台上公開了一個秘密：原來佳佳這首歌是為老公Sunny而唱的！佳佳表示：「我喺音樂路上一直有他默默支持，無怨無尤，我實在有說不出嘅感謝！」原來Sunny與佳佳最愛一起跳拉丁舞，佳佳亦覺得自己失意時有老公愛護及關懷，有如沙漠中的綠洲，因此新歌叫《拉丁綠洲》。然後佳佳首度現場演繹這首新作，一邊唱一邊到台下與觀眾握手，全場打成一片。

唱完碟內三首歌，並與現場觀眾玩過趣味問答遊戲後，佳佳送上音樂會的壓軸甜點，就是唱出三首不同語言的歌曲。這包括她為新劇《翻身蜜語》演唱的廣東話主題曲《記住我是誰》、Johnny Mathis的英文歌《Misty》，以及那英的國語歌《白天不懂夜的黑》。佳佳還表示：「未來我除了唱新歌，更希望以新編曲演繹更多大家耳熟能詳嘅廣東歌，我已有很多心水曲目了！」

在大眾一片歡呼聲下，司儀代佳佳道出了新碟的意義：「讓我們把最好嘅人同事留在昨天，好好『追憶』。一起活在當下，面對挑戰時要像『Shake It!』一樣從容面對，創造未來嘅『拉丁綠洲』！」演出過後，佳佳為買了碟的觀眾逐一簽名和拍照。場館外排長龍，觀眾的熱情教人感動難忘，為這次新碟音樂會寫上了圓滿句號。佳佳的新碟在這天首賣後，很快就會在各大唱片店上架。