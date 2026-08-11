龔慈恩前夫林煒談佛系育兒觀　自爆子女近況靠八旬老母轉達

龔慈恩的台灣男藝人前夫林煒近日出席活動時大方分享生活近況，透露自己自2019年與龔慈恩離婚後，除了跨足科技業創業，與女強人女友劉灼梅（Cora）的感情也十分穩定，相處猶如老夫老妻。適逢台灣「父親節」，林煒笑言收到了26歲女兒林愷鈴的溫馨訊息問候，不過對於在加拿大擔任實習律師的22歲兒子林卓毅，兩父子則鮮少聯絡，甚至兒子的近況大多都是靠84歲的老母親代為轉達。

林煒（左四）大談仔女的教育觀。（FB@林煒wailamroger）

龔慈恩前夫林煒談近況

談及與子女的「淡然」相處模式，林煒展現出相當開明的態度。他坦言：「我跟上一代爸媽不一樣，我不介意我是最後一代孝順父母，沒有這觀念也很釋懷。」因此他不願整天追問學業或工作來增加子女的壓力。相比起每天打電話與老母親通話，他更傾向與孩子像朋友般輕鬆相處，甚至豁達地表示不在意自己是否為「最後一代孝順父母」，這種「佛系」的育兒觀念顯得十分看得開。

林煒於2019年與龔慈恩離婚後，跨足科技業創辦公司，更已覓得另一半，與女強人女友劉灼梅（Cora）拍拖多年。（IG@kung_mimi）

龔慈恩細仔文武雙全

事實上，林煒與龔慈恩的細仔林卓毅可謂文武雙全。身高高達190厘米的他不僅外型高大有型，雖然童年曾患有輕微過度活躍症，但音樂與運動天賦極高，既擅長拉小提琴及吹色士風，亦曾是欖球隊和籃球隊成員，更拿過朗誦比賽冠軍。他在中學時期便就讀每年學費逾50萬港元的加拿大頂級貴族寄宿學校Appleby College，隨後赴英國深造法律課程，如今憑藉自身努力成功成為實習律師，表現相當爭氣。

龔慈恩的細仔林卓毅高大有型。（IG@kung_mimi）