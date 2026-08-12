陳詠桐聯手施匡翹開騷大騷靚聲熱舞　保錡驚喜踩場自爆相識經過

由臻世娛樂主辦、Expert Medical 嘉悦醫療冠名贊助的《JZ Society 桐翹社Mini Concert》已於8月7日假東蒲胡李名靜體育館圓滿舉行，全場座無虛席，而TVB高層樂易玲、著名音樂製作人舒文、歌手艾妮等到場捧場，氣氛熱烈。



全場大合照。（公關提供）

靚聲勁舞視覺聽覺雙重享受

JC陳詠桐與施匡翹（Zaina）儼如女團姿態合唱新歌，為觀眾送上視覺與聽覺的雙重享受之餘，更是充滿溫情的演出。JC大展歌藝，行走CD般大騷靚聲演繹《說散就散》；而Zaina則施展精湛舞技，跳唱充滿強勁節奏感。她更特別演唱鄭秀文經典歌曲《信者得愛》，感恩入行首個廣告曾與天后攜手拍攝的珍貴回憶，令現場觀眾倍感驚喜。Zaina更不忘本邀請師姐蔣嘉瑩感性合唱；Error成員吳保錡（保錡）現身任嘉賓更將全場氣氛炒熱。

陳詠桐、施匡翹。（公關提供）

全新企劃《JZ Society》正式誕生

這次是JC與Zaina首次攜手舉辦聯名Mini Concert及公開演繹全新合作歌曲，標誌著全新音樂企劃《JZ Society》的正式誕生。二人的首張聯名CD Album《JZ Society》亦將同步推出，以音樂記錄合作新一頁。

樂易玲小姐及協辦單位合照。（公關提供）

《矛盾系女生》揭開序幕

身穿白色裙的施匡翹與JC合唱《矛盾系女生》，揭開序幕。二人台上解構「桐翹社」之名的由來，除了因為有她們的名字，亦像讀書時的同學會，希望為大家帶來美好回憶。及後二人換上黑色晚裝，手拖手以「閨蜜」姿態唱出《Girls Talk》。

二人合唱《矛盾系女生》揭開序幕。（公關提供）

保錡爆相識經過

Error的保錡驚喜現身任嘉賓，全場歡呼。保錡甫上台便動對JC笑說：「JC，我細細個就聽你唱歌。」JC沒好氣的回應：「你又講呢啲！」保錡又分享與施匡翹的相識經過，他說：「記得喺新城頒獎禮，見到個好高的女仔，咁就識咗佢喇！」緊接唱出快歌《Echo my heart》及《不做情人》。

保錡。（公關提供）

Zaina大騷舞技淋漓盡致又唱又跳

在跳唱環節施展舞技，Zaina換上紅色舞衣騷長腿精彩演繹快歌《My1stCar》及《我懶惰但我快樂》，舞姿性感誘人。

施匡翹大騷舞技。（公關提供）

邀請師姐蔣嘉瑩合唱勾起回憶

演唱會尾聲，Zaina在台上感觸的說：「轉眼間已入行六年多，時間過得好快，我入行第一首歌大家還記得是甚麼嗎？我好開心請到我最愛的師姐蔣嘉瑩來。」蔣嘉瑩笑說：「我退咗休㗎喇！但我一定會來支持你，唔好喊呀。」二人合唱一曲《假如真的再有約會》，場面感人。

蔣嘉瑩、施匡翹。（公關提供）

而其他表演嘉賓，還有，施匡翹的同門師弟華浩然、19位男女青春舞團ATOZ、香港資深電子音樂創作人DJ YIN。

ATOZ舞團、DJ YIN。（公關提供）

華浩然Wolris。（公關提供）

Encore環節全場大合唱

在觀眾熱烈歡呼下，Zaina唱出出道歌曲《初心》及《差不多小姐》，JC則以《說散就散》掀起全場大合唱。最後二人合唱《限時密友》，為演唱會劃上完美句號。

最後陳詠桐、施匡翹合唱《限時密友》。（公關提供）

演出後心情分享Zaina: 永遠留在心中

演唱會後，Zaina表示心情既開心又興奮，亦有些感觸，因為很難得大家可以一齊出合唱歌，又再完成這次演唱會。與JC的合作有很多友誼回憶，會永遠留在心中。

演出後心情分享Zaina: 永遠留在心中。（公關提供）

她並謂與JC的合作一切來得順其自然，最初相識慢慢由朋友開始做起，發覺大家的價值觀相似，便一齊以音樂跟大家分享。她們完成演唱會後，下個計劃便是一齊去旅行，以及到處吃喝玩樂：「為了今次演唱會，三星期前開始控制飲食，食多些蛋白質及做運動。」

歌手艾妮、施匡翹。（公關提供）

Zaina這次邀請了保錡及蔣嘉瑩任嘉賓，她表示早前看到保錡發文問有沒有人想食榴槤？她當時回覆對方自己也喜歡吃，便一齊相約去了食榴槤，還拍了段片。她便邀請對方來做嘉賓，很感謝他來將現場炒熱得更熱鬧。

施匡翹、保錡合照。（公關提供）

而與蔣嘉瑩合唱，確是勾起不少回憶，當年她跟師姐合唱《假如真的再有約會》，那時去了很多不同地方表演，她覺得自己很幸運，感恩有此機會。當在台上再見到師姐，都浮起以前的畫面，份外感觸。

蔣嘉瑩Vivian。（公關提供）

JC：如釋重負，終於可以放假

JC坦言沒有為今次演唱會刻意Keep Fit，笑言：「Fit從來都要Keep」而演唱會完後，她坦言：「如釋重負，終於可以放假了。」

陳詠桐。（公關提供）