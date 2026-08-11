泳兒推新歌《存活》拍MV　入行20年拒絕求其：我唔想去迎合

繼《散光》後，泳兒（Vincy）昨日（11日）推出全新派台作品《存活》。如果說《散光》是要看清身邊事物，這次《存活》就是教大家在這個紛亂的世界中，真正的「活着」。

泳兒（Vincy）推出了全新派台作品《存活》。（官方提供圖片）

泳兒剖白「存活」的現實

歌曲由Eagle Chan作曲、Oscar填詞、蔡德才監製，講述的不單止是呼吸生存，而是一種對生命的熱誠及追求。Vincy說：「存在，基本上係維持生命指數，三餐溫飽就夠；但『活着』係對生活有盼望，甚至係有使命感。」

新歌靈感源自Vincy三月去芬蘭旅行的經歷。（官方提供圖片）

這次新歌靈感，原來源自Vincy三月去芬蘭旅行的經歷。她透露本來這個旅程沒有追極光的打算，順其自然就好，因為之前已在冰島看過，但後來想深一層，既然飛到芬蘭，為甚麼不積極點追多次？雖然最後因為天氣惡劣看不到，但這個過程反而令大徹大悟，「對於生活、生命其實唔可以計較最終個結果，過程中你嘅盼望、追求，呢個先係最珍貴。」這份領悟，正正就是《存活》的核心訊息。

泳兒剖白「存活」的現實。（官方提供圖片）

入行廿年唔求其：「我鍾意精雕細琢！」

不經不覺入行已經二十年，Vincy坦言期間容易迷失，甚至失去當初的熱誠，但她很Proud of自己對每樣事情依然着緊，甚至有點「執着」。她笑着說：「好老土咁講，如果人冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」說到歌曲主題「存活」，多年來不少網民都認為她值得更多，對於這份外界的情感，Vincy亦有所感觸，二十年的默默耕耘，很多時付出了，不一定有回報，這就是「存活」的現實，但同時她亦想帶出「活着」的另一層意義，「過程中你有認真對待、有投入過，嗰種熱血就已經係活着嘅證明。」佢更自嘲自己就係有種「要繼續努力」嘅執着，這份堅持不但是對自己的勉勵，同時是對所有站在不同崗位努力中的人說：只要還有團火，就算結果不似預期，都已經對得住自己。

泳兒剖白20年高低起跌：「過程中你有認真對待、有投入過，嗰種熱血就已經係活着嘅證明。」（官方提供圖片）

問到這個階段最不想迎合甚麼？Vincy斬釘截鐵說：「我唔想去迎合『是但求其』去生活！我見到唔夠好就會出聲，會去整番好佢，絕對唔會求其過到關就算。我係鍾意精雕細琢，呢個就係我存活嘅方式。」她更謂希望無論做幾多年，都要保持這種「存活嘅執着」，不要讓其他人改變自己。

泳兒入行20年拒絕求其。（官方提供圖片）

至於MV拍攝方面，可以說是「計劃趕不上變化」，原本想挑戰行九百級樓梯看秘景，不過七月幾乎每天都下大雨，最後轉行Plan B，改為於生活細節中找尋「活着」的感覺。場景包括Vincy屋企、南生圍及車廂，更有她跟愛犬Batman的互動。提到南生圍拍攝，Vincy自爆她一個「無聊但存活」的體現，就係將家中的雪糕帶到荒野，「喺荒山野嶺熱到傻嘅時候，可以靜靜坐喺度嘆杯冰凍雪糕，嗰種感覺就係活着！」她還說今次還測試了最近十分流行的保溫杯，「到底係咪真係可以完完全全將屋企嘅雪糕，成功帶去郊外幾個鐘都係唔會溶？結果我係成功嘅！」