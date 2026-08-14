TWICE孫彩瑛與Zion.T否認分手傳聞！官方回應：兩人仍甜蜜交往！

韓國熱門女團TWICE成員孫彩瑛與歌手兼音樂製作人Zion.T（金海率）公開戀情約兩年後，於今日（8月14日）突傳出分手消息。然而分手傳聞隨即遭雙方經紀公司嚴正否認，今早11時雙方均作出回應，稱「分手傳聞毫無根據」，反而是仍然甜蜜交往中，強調將對散播虛假訊息採取法律措施！



韓國熱門女團TWICE成員孫彩瑛與歌手兼音樂製作人Zion.T戀愛兩年，於今日（8月14日）突傳出分手消息，雙方隨即否認。（IG@chaeyo.0）

雙方經紀公司火速澄清 兩人感情穩定

針對突如其來的分手報導，孫彩瑛個人工作室LIL FANTASY與Zion.T所屬公司THEBLACKLABEL於今日同步發表官方聲明，明確表示：「分手傳聞完全是無稽之談。」雙方公司進一步說明，經向藝人本人確認後，兩人目前依然保持著良好的感情，正在穩定且甜蜜地交往中，直接擊碎外界對這段相差10歲戀情的負面猜測。

傳出分手消息的同一天，孫彩瑛與ZionT雙方立即否認，並將對散播虛假訊息采取法律措施！(IG@ziont)

強硬態度維護名譽 官方警告將採取法律行動

對於因不實報道引發的虛假訊息與臆測，兩家公司擺出強硬態度，官方聲明強調「為了避免因毫無根據的猜測性報道、與事實不符的虛假訊息以及惡意帖文導致藝人名譽受損，我們將持續進行網絡監察，並對散佈虛假訊息者採取強硬的法律措施」。

現年27歲的孫彩瑛與36歲的Zion.T於2024年4月正式公開承認戀情，當時雙方透露已穩定交往約半年，兩人因音樂與藝術品味相投而迅速走近，至今感情依舊十分穩定。

TWICE孫彩瑛昨日（8月13日）才發布手寫信，宣布結束與JYP娛樂長達10年的合作關係，並成立個人工作室LIL FANTASY。（IG@chaeyo.0）

彩瑛昨日（8月13日）才發布手寫信，宣布結束與JYP娛樂長達10年的合作關係，並成立個人工作室LIL FANTASY，她在信中強調「TWICE是我的根」，未來仍會如常參與團體活動。