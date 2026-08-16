曾傲棐延期9個月麥花臣順利開唱　重穿7年前中學校服感謝恩師

曾傲棐（Arvin）首個個人演唱會《曾傲棐 Arvin T. 《Lunatique》演唱會》，在延期九個月後，昨晚（15日）假旺角麥花臣場館順利舉行。演唱會以「失眠的夜晚」為主題，帶領觀眾穿梭於內心的恐懼、期盼、夢魘與夢想之間，亦象徵著他的音樂旅程正式邁向全新一頁。



曾傲棐（Arvin）首個個人演唱會昨晚（15日）假旺角麥花臣場館順利舉行。（公關提供）

曾傲棐深入觀眾席與歌迷近距離互動

演出序幕由大銀幕上一句「未來雖可怕 過去雖可惜 唯現在可握」揭開，Arvin隨即以《實物落差協會》及《第三人稱》打頭陣。整晚歌曲編排極具心思，除了演唱多首個人作品如《頭號粉絲》、《單一視覺》及新歌《愛與(不)被愛》外，Arvin亦彈唱了多首深刻影響他音樂成長的經典歌曲，包括陳奕迅的《月球上的人》、《裙下之臣》、《不如不見》，以及Beyond的《聲音》與《時日無多》等。此外Arvin特別找來樂隊「晚安莉莉」擔任現場樂隊，帶來極具爆發力的Band Sound演出，演繹黃貫中的《阿博二世》及《逃》，將現場氣氛一次又一次推向高潮。而在演唱《密友圈之謎》和《FM520》期間，Arvin更走下舞台深入觀眾席與歌迷近距離互動，擺心、自拍及握手，引來全場尖叫歡呼。

曾傲棐深入觀眾席與歌迷近距離互動。（公關提供）

以《蝦餃》悼念朋友愛貓

當Arvin演唱以愛貓命名的作品《蝦餃》時，因想起有朋友的愛貓離世，一度感觸低頭哽咽。事後他謂：「我坐喺梳化旁邊隻貓燈就好似貓咪嘅身影，想起有朋友隻貓剛走……今日狀態已經比尋日好，尋日彩排係完全唱唔到。自己最深嘅感受，唔係樣樣嘢都有第二次，所以要珍惜我哋身邊擁有嘅嘢，希望大家開心。」說罷他隨即唱出Swing的《那邊見》，提醒大家擁抱當下。

曾傲棐以《蝦餃》悼念朋友愛貓。（公關提供）

翻唱《破曉》鼓勵大家放下雜念

唱畢林憶蓮的《破曉》後，Arvin再道出今次演唱會的概念，鼓勵大家放下雜念：「我好多嘢都驚，但驚嘅情緒最唔抵，因為當件事未發生你就驚，會驚一世。我成日諗自己到底驚咩呢？呢個Show由開始延期到今日，個Rundown基本無咩點變。《破曉》就係講經歷咗一日喺間房度，驚又好、後悔又好，日子總要過。做人最辛苦係同自己過唔去，所以破曉之時，將所有雜念鎖喺間房度就出門口，好似嚟緊最後呢首《太陽照常升起》。」

曾傲棐翻唱《破曉》鼓勵大家放下雜念。（公關提供）

重穿7年前校服向恩師致謝

來到Encore環節，Arvin換上一件七年前中學時期寫滿同學祝福字句的校服白襯衫上台，唱出《森林》並道：「點解會揀《森林》？因為中學時夾Band能力所限，五年來來去去都係夾《森林》。我中學同學今晚喺度，仲有我音樂老師容Sir今晚都喺度。你記唔記得 10年前7月14日就係喺麥花臣呢度比賽？冇你，我唔知自己會唔會唱歌。大家睇唔睇到，件衫呢度寫住『還我森林』、『開演唱會』—開緊！多謝我嘅中學同學喺七年前幫我做咗呢件演唱會嘅衫。」

重穿7年前校服向恩師致謝。（公關提供）

自揭靠音樂力量度過低谷

Arvin直言自己經常「驚青」但又衝動，所以常被媽媽唸三分鐘熱度，唯獨唱歌這件事由中學堅持至今。收到不少歌迷私訊追問如何練歌時，他笑言其實沒有特別練習，純粹是因為熱愛才會持續去做。最後他送上祝福：「希望大家搵到一樣令自己忘記辛苦嘅事。疫情嗰7個月我好唔開心，冇出過門口，頭髮長到落膊頭，係呢首歌俾到力量我，希望同樣俾到力量大家。」隨即唱出《致明日的舞》及《時間的碎片》。完場時，大銀幕打出「 過去心已逝 未來心未至 當下心不住」」，與開場字句遙相呼應。正如《Lunatique》的主題理念，月落之時，無論過往的陰晴圓缺如何，把一切放於門後，好好擁抱現在。Arvin透過這晚的演出，向所有人展現了他對音樂的堅持與成長。