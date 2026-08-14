BTS防彈少年團《ARIRANG》美洲巡演開跑！阿靈頓全城亮紫色燈應援

韓國頂級男子組合防彈少年團（BTS）七名成員RM（金南俊）、Jin（金碩珍）、SUGA（閔玧其）、j-hope（鄭號錫）、Jimin（朴智旻）、V（金泰亨）及Jung Kook（田柾國）結束兵役後正式合體回歸。



BTS全新世界巡迴演唱會《ARIRANG》於美國時間8月15日及16日在德州阿靈頓（Arlington）開唱，登陸可容納8萬人的AT&T體育場（AT&T Stadium），展開連續兩場大型演出，門票於預售階段已被瞬間搶購一空。當地政府更特意在市政廳等主要地標點亮象徵 BTS 的紫色燈光應援，讓全城沉浸在紫海中，為當地經濟注入強勁消費動力！



韓國頂級男子組合防彈少年團（BTS）七名成員結束兵役後正式合體回歸。(IG@bts.bighitofficial)

德州全城地標亮紫燈應援 湧入數萬樂迷振興當地經濟

據阿靈頓市政府（City of Arlington）消息，當地於演唱會前夕，即8月14日起將市政廳及柯林斯街水塔等主要地標，點亮象徵BTS的紫色燈光，並於市區設立多個熱門打卡點（Downtown Arlington）。作為BTS全員退伍後的首個全球巡演，數以萬計的歌迷從世界各地湧入德州，為當地酒店、餐飲及零售業注入強勁消費動力，帶動全市經濟。

據阿靈頓市政府（City of Arlington）消息，當地於8月14日起將市政廳等主要地標點亮象徵BTS的紫色燈光，讓全城沉浸在紫海中。（IG@cityofarlington）

BTS全新世界巡迴演唱會《ARIRANG》於美國時間8月15日及16日在德州阿靈頓（Arlington）開唱。(IG@bts.bighitofficial)

周邊商品區人龍長達數公里 警力嚴陣以待

演唱會現場的官方紀念品販售區提前吸引數千名歌迷排隊購買，當地交通部門及警方已全面部署額外警力，增設專屬接駁巴士疏導體育場周邊交通。業界分析指出，BTS今次正式重返舞台，將再次重塑後疫情時代全球K-Pop音樂市場的版圖與影響力。