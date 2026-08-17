魏嘉信首度父子檔演音樂劇謝幕落淚　顏志恆讚兒子演出有120分

一連四場由顏志恆Benson、魏嘉信Cris、林兆霞及200位小演員合演的音樂舞台劇《我們都in過的第一志願》，已於16號完滿結束。在謝幕的時候，Cris更因為這劇能與兩位兒子同台演出，而感觸落淚，小兒子更馬上遞上紙巾，跳高為爸爸抹眼淚。17號剛巧是Cris的正日生日，當大會送上蛋糕，問到Cris生日願望時，他突然感觸起來，特別多謝大會特別給他機會，能與兩個兒子一起演出舞台劇，Cris說：「我真係好多謝HKKTA，我真係人生中冇諗過，可以同個仔一齊做舞台劇。」

魏嘉信小兒子幫爸爸抹眼淚。（公關提供）

顏志恆與愛兒二度合作

而benson亦很高興今次能與仔仔一齊演出，Benson謂：「我個仔就係呢間學院讀咗幾年，亦都已經有幾年嘅演出經驗。而我同佢就係第二次合作。佢由無咩對白，到而家有好多對白，甚至我同佢有對手戲。呢啲經歷我係會永遠記住，係我哋兩父之間，好美好嘅共同回憶。」

Benson與兒子。（公關提供）

小演員們七月起密集式訓練

今次音樂劇能如此成功，全因小朋友們明白到訓練是要累積的，所以他們其實在暑假前，已開始每日到會做恆常訓練，之後再在七月暑假開始，再進行密集式訓練，直到八月一連四場演出。Benson與Cris及兒子們，能如此順利完成整個演出，兩位都表示一定要感激太太的不眠不休付出及無限的支持，而女主角阿June看見兩個家庭的一條心，亦立刻說道：「我都要好多謝我老公，佢都係好支持我。見到你兩個家庭咁溫馨，我都要話俾人知，我老公都好愛我，我都好愛我老公。」

音樂劇合共有近200小朋友參與演出。（公關提供）

魏嘉信向林兆霞取經學習演戲

兩位「中聲」家族成員，今次能突破自己，在舞台上又唱歌又跳舞又演戲，兩位都表示要特別多謝大前輩阿June，Cris謂：「其實自己一直都好想演戲，今次呢個音樂劇，真係滿足咗我好多個願望。最幸運有大前輩傍住，佢教識我好多嘢。」完成尾場之後，Benson 及Cris都會好好表揚兒子，因為兩位都覺得兒子們的表現有120分，比他們兩位做得更好。

Cris首次參演音樂劇，與林兆霞飾演育有三子女的夫婦。（公關提供）

此外，今次這個兒童音樂劇更吸引了，大批圈中人到場，包括有：腹大便便的王君馨、邵音音、魏秋樺、吳麗珠、岑杏賢、周吉佩、梁浩賢、李佳、劉威煌、周國豐、張佳添等都有到場支持。