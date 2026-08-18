東方神起鄭允浩9月襲港開騷　為演唱會連「防火條例」都讀埋

韓國傳奇二代男團東方神起成員鄭允浩（U-KNOW）出道23年，首個個人巡迴演唱會《U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1 in HONG KONG》香港站定於2026年9月26日（星期六）假西沙Go Park香港AXA安盛創夢館舉行。適逢演出當日是中秋節翌日，U-KNOW勢用他充滿熱情的歌聲與舞蹈，與仙后（Cassiopeia粉絲暱稱）歡度中秋佳節。

U-KNOW 《PROJECT 26 : SCENE#1 in HONG KONG》演唱會海報（IG@legend_entertainmentltd）

鄭允浩個人巡演9月登陸香港中秋夜

2003年以東方神起成員身分出道的U-KNOW，歌舞實力超凡，音樂事業版圖遍及全球，還挑戰綜藝及演戲，先後演出韓劇《職場競賽守則》及《下流大盜》，是眾所周知充滿熱情又不忘初心的全能藝人。早前U-KNOW宣布舉辦入行以來首個個人巡迴演唱會《U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1》，首站已於7月17日至19日首爾開鑼，接着移師澳門、新加坡、曼谷、台北、雅加達等地，香港站定於9月26日晚上7時假西沙Go Park香港AXA安盛創夢館舉行，票價分1,799、1,399、999港元，現已於KKTIX、大麥及offgrid平台公開發售。各票價門票享有不同「福利」，觀眾可於售票平台及主辦單位社交媒體查閱詳情。

鄭允浩個人巡演9月登陸香港中秋夜。（IG@yunho2154）

為粉絲親自參與製作

U-KNOW為配合今次個人巡迴，早前推出單曲碟《Time's Tickin'》，收錄兩首新歌，同名主打歌U-KNOW參與填詞。對於出道23年終於舉行首個個演唱會非常開心，U-KNOW對「第一次」這個字詞充滿期待，並說：「一直以來我都在夢想舉辦個人演唱，如今在眼前展開，真的不敢相信，要感謝一直支持我的粉絲們。」U-KNOW是公認的「熱情男」，演唱會從構思、舞台設計、音樂編排、服裝造型等，通通有份參與，他在綜藝節目《全知干預視角》中有透露，連演唱會場館的防火條例也有閱讀過。

鄭允浩為粉絲親自參與製作。（IG@yunho2154）

演唱會舞台通過時間座標融合概念

今次演唱會概念是「年幼的允浩遇見未來的允浩」；通過時間的座標來展開關於U-KNOW過去與現在的故事，將他曾經歷過的演唱會、音樂劇、電視劇及電影等，融合為一個表演。U-KNOW透露這概念是他在2015年2017年服兵役期間構思出來的，現在正是最佳時機將他的經歷與感受呈現在舞台上。