內有惡戀舞台劇2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

林海峰 x 彭秀慧《內有惡戀》舞台劇將於2026年12月4-5日、8-12日、15-19日及22-26日在西九文化區戲曲中心大劇院舉行，會在Klook Mastercard信用卡優先開賣門票，並會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

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《內有惡戀》舞台劇2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年12月4-5日、8-12日、15-19日及22-26日

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：西九文化區戲曲中心大劇院

門票價錢：港幣 HKD$1,080/ $880/ $680/ $480

《內有惡戀》舞台劇2026香港 | Klook Mastercard信用卡優先購票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：2026年8月26日（星期三）早上10時

《內有惡戀》舞台劇2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Klook

公開開賣日期：2026年9月2日（星期三）

公開開賣時間：早上10時起

同步優先發售！限量 200 套尊尚 VIP 套票

套票價錢：$1,680

套票包含：

- 《內有讀劇》活動門票 1 張（9月12日或13日下午3時，西九文化區自由空間細盒，不設劃位）

- 《內有惡戀》舞台劇門票 1 張（12月8日或15日晚上8時，西九文化區戲曲中心大劇院）

- 《內有禮物》獨家紀念品：紀念襟章 1 套（共 4 款）

《內有惡戀》舞台劇2026香港 | 座位表

西九文化區戲曲中心大劇院座位表僅供參考，實際以官方發布為準。

《內有惡戀》舞台劇2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

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